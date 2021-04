Pedibus a Pasiano, più salute e attività fisica

Venerdì 23 aprile l’amministrazione comunale con l’assessore ai Servizi socio-assistenziali Tiziana De Bortoli, l’assessore ai Servizi scolastici Marta Amadio, la dirigente scolastica Valentina Bidinotto ha indetto un tavolo tecnico per avviare il servizio di Pedibus nelle scuole primarie di Pasiano. Per le scuole erano presenti anche gli insegnanti di riferimento dei due plessi (Maria Teresa di Calcutta e Dante Alighieri) e alcuni genitori-rappresentanti di classe delle primarie. A dare supporto logistico al progetto anche le associazioni Piccoli Passi e Pasiano Solidale.



L’attività di Pedibus consiste in un gruppo di bambini che, attaccati a una corda e sotto la supervisione di due accompagnatori (un apri-fila e un chiudi-fila), percorrono il tragitto casa-scuola a piedi e in sicurezza seguendo un percorso predefinito. “Più salute e attività fisica, meno inquinamento e traffico. Il Pedibus ha una profonda valenza etica ed educativa, oltre che di salute – riporta il sindaco Edi Piccinin -. Permette a bambini, genitori e comunità di sperimentare una modalità alternativa di andare a scuola, giocosa, a costo e inquinamento zero. Contribuisce a ridurre il traffico nei tragitti casa-scuola e nei dintorni degli istituti scolastici e a creare le condizioni affinché i bambini un domani vadano da soli a scuola, a piedi o in bicicletta. È importante trasmettere il rispetto per l’ambiente in cui viviamo alle nuove generazioni per farli crescere con un profondo senso civico e la pratica di stili di vita sani”.



Il primo passo per l’avvio del servizio, il prossimo anno scolastico, è stato quello di individuare con la polizia locale i due percorsi migliori da utilizzare (che saranno testati nelle prossime settimane, in via sperimentale, per verificare efficacia ed eventuali criticità), il primo a Pasiano capoluogo e il secondo nella frazione di Cecchini. I due tragitti hanno una lunghezza di 900m circa per 20 minuti di percorrenza. A settembre, quando verrà ufficialmente avviato, si terrà nella giornata di mercoledì. Le scuole hanno già individuato gli insegnanti di riferimento che gestiranno l’entrata del Pedibus nei plessi e lo promuoveranno nell’offerta formativa come educazione stradale e ambientale. L’associazione Piccoli Passi diffonderà le iniziative presso scuole, famiglie e cittadinanza, istruirà e sosterrà la nascita di gruppi di genitori-accompagnatori volontari per coordinare le azioni di vigilanza e controllo durante i percorsi; seguirà la somministrazione dei questionari sulle abitudini per testare l’indice di gradimento del progetto. L’associazione Pasiano Solidale, invece, metterà a disposizione alcuni dei suoi volontari.“Raggiungere in autonomia le sedi scolastiche a piedi o in bicicletta ha degli sviluppi benefici anche nei confronti della scuola e della didattica – afferma l’assessore Marta Amadio -: riduce problemi comportamentali e atteggiamenti di prevaricazione e bullismo; migliora rendimento, attenzione, concentrazione e la relazione con gli insegnanti; aumenta la frequenza scolastica e la partecipazione da parte delle famiglie. I ragazzi delle seconde medie sono stati coinvolti nella realizzazione di un nuovo logo del progetto”.“Positivo anche l’effetto sulle dinamiche di appartenenza al quartiere, al contesto e alla comunità – rileva l’assessore Tiziana De Bortoli -. L’aspetto sociale è importante perché si creerà una rete di volontari che si farà carico del benessere di questi bambini, divulgando loro un messaggio potente di inclusione, specie per chi appartiene a culture diverse. Mi auguro ci possa essere l’adesione di molti alunni e di altrettanti genitori-volontari. Le iscrizioni potranno essere raccolte e consegnate alle insegnanti, alle associazioni, alla scuola e al Comune e riguardano sia i bambini che vogliono partecipare sia adulti che si vogliono proporre come volontari”.Il Comune ha stanziato la somma di 3mila euro per la copertura assicurativa dei genitori-accompagnatori, l’acquisto di kit di accessori e indumenti ad alta visibilità da assegnare agli iscritti, corde e palette/segnali luminosi.