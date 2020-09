Pellegrinaggio diocesano a Castelmonte

Santa Messa, oggi martedì 8 settembre, sul piazzale del Santuario mariano di Castelmonte a conclusione del tradizionale pellegrinaggio diocesano. Di seguito il testo integrale dell'omelia che l'arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato.



Cari Fratelli e Sorelle,



nella seconda lettura san Paolo ci ha posto questa domanda: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?». Se qualcuno ricorda, avevamo meditato sulla stessa domanda dell’apostolo nei primi vespri dei Santi Patroni. Oggi, nel nostro santuario di Madone di Mont, la completiamo aggiungendo, con ferma fede: «Chi ci separerà dall’amore di Maria, nostra Madre?».



L’amore di Gesù e l’amore di Maria per gli uomini sono un unico, inseparabile amore. Così ci ha rivelato il miracolo della trasformazione dell’acqua in vino alle nozze di Cana. Gesù e Maria tra loro in perfetta sintonia e un’unica compassione li muove a soccorrere le nostre necessità.



Il popolo cristiano da sempre ha sentito di essere protetto da questo amore misericordioso e invincibile; l’amore del Figlio e della Madre. Ne è prova questo santuario che, ininterrottamente, da tanti secoli accoglie pellegrini che spontaneamente vengono ad affidare la propria vita, con tutte le sue prove, e la vita dei loro cari all’amore materno di Maria. Contemplano la sacra immagine nella quale Maria fissa il suo tenero sguardo su quello di Gesù. Si sentono accolti dentro quel dialogo silenzioso e divino di sguardi che li riempie di speranza.La nostra esistenza sulla terra è attraversata da prove e da sofferenze; è spesso “una valle di lacrime”, come preghiamo nella Salve Regina. Anche in questo momento non mancano le difficoltà e i dolori nel corpo o nel cuore, che colpiscono la nostra persona o le persone a cui siamo vicini per legami di sangue o di affetto e amicizia.Non mancano neppure le prove che stanno creando disorientamento e paure nella vita sociale. Im-mediatamente ci viene da pensare alla pandemia provocata dal Coronavirus che, pur con meno virulenza, continua a tenere col fiato sospeso e a mettere in difficoltà la vita delle famiglie, la scuola, l’economia, le nostre comunità cristiane.In conseguenza, anche, di questa epidemia, avvertiamo più difficoltà nella pastorale delle parrocchie e della diocesi. Vogliamo continuare ad attuare il Progetto diocesano delle Collaborazioni pastorali, ma ci nascondiamo che sentiamo di avere il fiato più corto.Siamo qui a Castelmonte, nella terra di Maria, santificata dalle preghiere e dalle lacrime di tanti credenti, per rinnovare assieme la nostra fede e la nostra speranza con le parole di Paolo: “Né morte, né vita, né presente, né avvenire potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore”. All’amore di Cristo ci orienta il cuore di Maria che “con gli occhi suoi misericordiosi” ci ha sempre presenti, come la mamma che non perde di vista il suo piccolo.L’angelo, in sogno, rivela a Giuseppe: “Maria darà alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù; egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Il Figlio inviato da Dio e che Maria avrebbe partorito veniva in mezzo agli uomini con un’unica missione: “salvare il popolo dai suoi peccati”. Il peccato è l’unica forza di male che può separarci dall’amore di Cristo e di Maria. Lo hanno capito i pellegrini che sono accorsi a Castelmonte chiedendo il sacramento della Riconciliazione. Qui hanno trovato sempre un ministro del Perdono di Cristo pronto ad accoglierli e ad assolvere i loro peccati. Spesso hanno trovato santi confessori come, ad esempio, fra’ Arcangelo da Rivai, di cui si sta pensando alla causa di beatificazione.Il Signore benedica e ricompensi la comunità dei frati cappuccini che, con grande fedeltà, continua ad accogliere i penitenti pentiti che invocano la riconciliazione con Dio e con i fratelli. Li incoraggio a continuare in questo prezioso ministero perché Castelmonte resti un’oasi spirituale di guarigione dei cuori e di vittoria di Cristo e della Vergine Maria sul male del peccato che allontana dall’amore di Cristo e dei fratelli.In questa Santa Messa chiediamo il dono dello Spirito Santo - per il quale Maria ha pregato con gli apostoli nel Cenacolo - perché rinnovi in ognuno di noi un profondo desiderio di conversione dai propri peccati. Chiediamo questo dono di Cristo risorto per tutta la nostra Chiesa diocesana perché solo se ci riconciliamo con Dio e con i fratelli potremo realizzare il nostro Progetto diocesano: “Siano una cosa sola perché il mondo creda”.Poniamo nella mani di Maria tutti questi nostri desideri e queste nostre intenzioni di preghiera perché le mostri a Gesù con la sua intercessione potente e misericordiosa.