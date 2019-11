Penne nere in festa a Grions di Sedegliano

Cinquant'anni di vita della sezione locale e cento anni dalla fondazione dell'associazione nazionale Alpini (Ana): due traguardi di grande significato per la comunità regionale e per quella locale che il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha voluto celebrare assieme alla popolazione di Grions di Sedegliano e alle autorità locali. Sottolineando che, nel 2021, il raduno nazionale degli Alpini si svolgerà a Udine, Riccardi ha evidenziato quanto la presenza di forme di volontariato come l'Ana, fondate su sussidiarietà e solidarietà, rappresentano un elemento fortemente catalizzatore rispetto alla coesione delle comunità locali.

La folta partecipazione alla cerimonia odierna, sviluppatasi nel centro della località friulana, ha infatti dato modo al vicegovernatore di rinnovare il plauso della Regione nei confronti dell'Ana e dei suoi responsabili.

"Gli Alpini - ha affermato Riccardi - ovunque si riuniscono in sezioni, ovunque sono chiamati a operare nelle emergenze e riescono sempre a trasmettere quella carica di umanità e di positività della quale spesso la nostra gente ha bisogno per guardare oltre le difficoltà del momento".

Il vicegovernatore, a tale proposito, ha ripreso le parole dell'omelia del parroco, don Paolo Budai, per rilevare che "l'assenza della guerra non significa pace", riferendosi ai numerosi conflitti in corso nel mondo ma anche alle difficoltà che molti incontrano nella quotidianità e che riescono a superare più facilmente se si trovano accanto persone amiche e solidali come gli Alpini.

Le penne nere, ha aggiunto Riccardi, "rappresentano anche un pilastro del sistema della Protezione civile regionale, insostituibile nelle emergenzee indispensabile in molte attività".

Nell'occasione, il vicepresidente della sezione Ana di Udine, Adriano Morettuzzo, intervenuto assieme al capogruppo di Grions, Marcello Cominotto, ha rivolto parole di ringraziamento nei confronti della Regione per avere sostenuto la candidatura di Udine all'Adunata degli Alpini, anticipando che si terrà il 9 maggio del 2021.