Pensionati al lavoro, la carica dei 18mila Stakanov friulani

Per passione oppure per necessità. Sono due distinte le motivazioni che spingono nella nostra regione ben 17.860 pensionati a continuare a lavorare regolarmente. Un piccolo esercito che rappresenta il 4,7% di tutti gli occupati in Friuli-Venezia Giulia, ma che in alcune categorie costituisce una ‘vecchia guardia’ ben più rilevante. Infatti, analizzando i dati ufficiali Inps elaborati per Il Friuli dall’Ires Fvg, la consistenza di questo fenomeno si concentra soprattutto tra gli artigiani tra cui i 3.759 pensionati ‘attivi’ rappresentano il 14,6% dei lavoratori, i commercianti (3.964 cioè il 15,2%), gli agricoltori (1.952 pari addirittura al 33,3%) e anche i liberi professionisti. Risibile è il fenomeno nel lavoro dipendente privato, in cui solo tremila su 337mila non appendono il mestiere al chiodo. Marginale è anche la presenza nel settore pubblico: si contano soltanto 91 pensionati che continuano a lavorare per gli enti su un totale di 82.667 occupati in questo settore. Va detto che diversi ex appartenenti all'industria, alla pubblica amministrazione, alla sanità o all’istruzione rientrano nel mondo del lavoro attraverso contratti di collaborazione (complessivamente sono 3.057) o con la partita Iva.

IDENTIKIT - Artigiano (soprattutto in Friuli) o commerciante (soprattutto a Trieste), maschio ben oltre i 70 anni: è questo il profilo prevalente tra i pensionati che continuano a lavorare anche dopo aver conquistato il meritato riposo. Il loro numero, aggiornato dalla banca dati dell'Inps al 2019, è per altro in calo rispetto a cinque anni prima (quando erano 22.780). Il motivo, come spiega il ricercatore dell'Ires Fvg, Alessandro Russo, va ricercato nelle ultime riforme normative in materia di lavoro che hanno eliminato i voucher e i contratti a progetto, formule che venivano molto usate appunto dai pensionati.

IN PRIMA LINEA ANCHE TERMINATA LA CARRIERA - Fino allo scorso anno direttore del Dipartimento medico a Latisana – Palmanova, specialista in endocrinologia e in ematologia, una carriera sviluppata in regione e consolidata da esperienze negli Usa e in Gran Bretagna, Federico Silvestri dopo la pensione ha scelto di ricoprire il ruolo di responsabile del reparto di medicina interna del Policlinico città di Udine. E non è il solo ad aver preso questa strada, se nel Gruppo Policlinico, cui afferiscono anche MyMed (Udine e Fagagna), Olomed (Manzano) e Centro Medico Esperia (Porcia), lavorano circa una trentina di medici in pensione su circa 130 in totale.

UNA CAPITANA SEMPRE AL COMANDO - “L’azienda l’ho fondata 40 anni fa e da allora sento fortemente il legame e la responsabilità nei confronti dei dipendenti e delle loro famiglie. Per questo motivo, finché posso, voglio continuare a lavorare assieme a loro”. Le parole di Graziella Pezzutti, 80 anni, presidente della ditta Pezzutti Trasporti e Logistica di Pordenone rivelano amore per il lavoro e rispetto per lo staff. “Oggi - racconta - per lo più svolgo le mie attività da casa, ‘da remoto’ come si dice, anche per motivi di sicurezza sanitaria, ma non passa giorno che mi occupi dell’azienda, che sono orgogliosa di aver visto nascere e che continua a crescere con l'impegno di mio figlio e mio nipote”.

PER AMORE, NON PER DENARO -In pensione da 11 anni, Pierino Delli Zotti di Treppo Carnico non ha mai pensato di ritirarsi dalla propria attività di odontotecnico. “Continuo per il piacere di lavorare, non per necessità - spiega -. La mole di lavoro non diminuisce: di professionisti come me non ce ne sono molti e le richieste non mancano, anche se nell'ultimo anno ho visto dei cambiamenti, per esempio si chiedono più protesi che impianti. Certo, da quando sono andato in pensione, ho leggermente ridotto l’orario in cui sono presente in laboratorio. È fisiologico: faccio più fatica. Di contro, però, la ricerca e l’innovazione di macchinari e strumenti mi permettono di realizzare una protesi in pochi giorni, mentre quando ho iniziato ci impiegavo anche tre settimane".

CREATIVITÀ FA RIMA CON LONGEVITÀ - "Lavoro dal 1958 e da 53 anni porto avanti la mia attività in proprio”. Danilo Forasacco, 74 anni di Codroipo, è uno dei rari tappezzieri per automobili del Friuli Venezia Giulia. “Da ragazzo - dice - non avevo voglia di studiare e mio padre, per punirmi, mi mandò a imparare questo mestiere. Altro che punizione: non riesco a smettere con questo lavoro! La mia è una professione particolare, che richiede energia e creatività. Per questo non voglio mollare: ogni giorno mi trovo davanti a una sfida e ne ricavo grande soddisfazione. Amo molto occuparmi soprattutto delle vetture d’epoca: i clienti arrivano da tutta la regione. L’unico rammarico che ho è non aver eredi dal punto di vista professionale, ma finché posso lavorare sono contento”.