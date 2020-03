Pensionati Cisl Udine, 'noi ci siamo'

La segretaria generale dei pensionati Cisl dell'Udinese e Bassa Friulana Iris Morassi vuole tranquillizzare iscritti e non in questo difficile momento. “I tempi non facili che stiamo vivendo, uniti alla consapevolezza delle tante fragilità che fanno capo alla popolazione anziana, prime fra tutte la solitudine, m'impone di rivolgermi a voi per rassicurare e confortare i nostri iscritti e in particolare tutte le persone anziane che, abituate in tempi normali a frequentare le nostre sedi dislocate in sei territori e in diversi comuni del Medio Friuli, le trovano chiuse".

"Gli uffici sono chiusi a causa del rischio di contagio, in particolare delle persone anziane, ma voglio che sappiano che noi ci siamo sempre per loro. Troveranno fuori dalle sedi e nel nostro sito www.pensionaticisludine.it, i numeri di riferimento di segretari e operatori da chiamare in caso di bisogno. Grazie all’ausilio della tecnologia riusciamo a collegarci con politici, Prefetti e istituzioni per sostenere istanze e risolvere problemi così com’è accaduto per i focolai virali in alcune case di riposo, e negli uffici postali per il pagamento delle pensioni".

"Abbiamo pensato alle paure che la situazione attuale può scatenare nelle persone sole, per questo abbiamo messo a disposizione un’eminente psicologa-psicoterapeuta che si mette a disposizione per rispondere a paure, ansia e per chi ha semplicemente bisogno di ascoltare una voce amica", prosegue Morassi.

"Per appuntamenti chiamare dalle 9 alle 12 il 335 8108661. Il mio messaggio accorato al ‘mondo degli anziani’ è noi ci siamo, non vi abbandoniamo, se avete necessità chiamateci. Abbiate fiducia, supereremo anche questo brutto momento e torneremo a incontrarci presto di persona. Per il momento rispettiamo chi ci aiuta: stiamo a casa”.