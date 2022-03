Pensioni in Posta, precisazioni sulle nuove modalità di ritiro

In merito alle nuove modalità di ritiro delle pensioni (con conseguenti polemiche), Poste Italiane, in una nota, precisa che, “a partire dal mese di aprile, il pagamento in contanti delle pensioni tornerà a essere disponibile dal primo giorno del mese. Sebbene si sia conclusa la fase emergenziale, ferma restando la disponibilità del pagamento in contanti delle pensioni a far data da giorno 1 aprile, le indicazioni che seguono intendono evitare situazioni di assembramento”.

“Tutti i pensionati che ritireranno la pensione in contanti allo sportello potranno presentarsi dall’1 al 6 aprile, seguendo preferibilmente la turnazione alfabetica che negli Uffici postali aperti da lunedì a sabato è quella indicata nella foto".

"Per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, le pensioni torneranno a essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese. Sempre da venerdì 1 aprile, inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 184 ATM Postamat della provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.