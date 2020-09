Per chi suona la prima campanella: in Fvg sono sempre meno gli studenti

E’ partito il conto alla rovescia. Il 16 settembre ricomincia, nella nostra regione, la scuola e sono sempre meno i bambini iscritti, a causa del sempre più evidente calo demografico che finisce inevitabilmente di colpire le scuole.

Quest’anno scolastico vedrà, negli istituti del Friuli Venezia Giulia, 32 classi in meno, pari a 1.570 alunni nei vari gradi scolastici. Il dato è stato fornito dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame alla commissione competenze del Consiglio regionale.

“Il calo maggiore di alunni – ha spiegato Beltrame - si è avuto nell’ambito della scuola dell’infanzia e di quella primaria. Il trend demografico della popolazione scolastica è in forte calo, dato che in prospettiva futura è destinato a incidere sia sul dimensionamento, sia sulla programmazione degli interventi di edilizia scolastica”.



Per l’anno scolastico 2020-21, quindi,, ovvero 743 in meno dell’anno precedente, che porta quindi il numero di classi da 718 a 681, con 37 in meno.

Per la primaria non va meglio: gli iscritti passano da 45.396 a 44.291 con un calo di 1.105 unità e le classi da 2.487 a 2.463 con una diminuzione di 24. Le secondarie di primo grado crescono invece di 39 studenti, arrivando a 30.078, e conquistano 12 nuove classi. Per le secondarie di secondo grado, infine, gli iscritti salgono di 239 unità arrivando a un totale di 48.974 e avranno 2.425 classi, 17 in più dell’anno precedente. In totale la popolazione scolastica sarà di 136.760 giovani. A livello provinciale, il calo più vistoso lo registra quella di Udine.

Situazione in divenire, ma il 16 settembre si parte

Il vicegovernatore con deleghe a Salute e Protezione civile, Riccardi Riccardi, dopo le perplessità espresse dal governatore Fedriga, ha espresso il proprio consenso all’intesa tra Conferenza delle Regioni e il Governo sulle ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’.

Riccardi, però, ha confermato che da parte della Regione, in vista della riapertura delle scuole, rimangono perplessità in merito alle disposizioni nazionali inerenti il trasporto pubblico locale e il dimensionamento delle aule scolastiche.

Nell’attesa della prima campanella, sono ancora aperte, infatti, non soltanto le domande sulla distanza che si dovrebbe mantenere tra gli studenti in classe, in palestra, in mensa, a ricreazione e, soprattutto, sui mezzi di trasporto urbani ed extraurbani, ma anche sull’utilizzo o meno delle mascherine in classe.

Per non parlare della polemica sui banchi con le rotelle, tanto raccomandati dalla ministra Lucia Azzolina.

Polemica che ha riempito le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive durante tutta l’estate e non sono ancora finite.

Lasciando perdere la validità di questa scelta, sarà impossibile che per l’inizio dell’anno scolastico possano essere consegnati oltre 2 milioni di pezzi. Tanti sarebbero necessari in Italia. Anche in Friuli è già partita la corsa in aiuto delle aziende per produrre i famigerati banchi. La Fantoni di Osoppo è, per esempio, tra le aziende coinvolte e il liceo Liceo Leopardi Majorana di Pordenone ha già ‘messo i pattini’ a una ventina di suoi alunni.

I problemi riguardano non soltanto chi occupa i banchi, ma anche chi si siede sulla cattedra ogni mattina. Studenti e insegnanti sulla stessa barca.

Anche nell’emergenza il precariato non è un eccezione, ma la regola.

Inoltre, speriamo per concludere, non sono mancati i problemi sui test sierologici per il personale docente, che sono partiti soltanto il 28 agosto.

L’attesa è stata causata dai kit per i test rapidi non pervenuti e alle indicazioni regionali che non arrivavano.