Per gli alberi del Castello si mobilita anche il Comitato 'Salviamo viale Venezia'

"In un momento storico in cui gli alberi potrebbero restare dove sono, visto che le emergenze sono ben altre, l'amministrazione comunale di Udine continua imperterrita nel suo programma di abbattimenti seriali dei saggi custodi del verde. E' paradossale il comportamento di Palazzo D'Aronco: tutti gli esperti invocano e chiedono una rivalutazione seria del verde e della natura proprio alla luce di questa emergenza sanitaria, mentre il Comune accelera addirittura su operazioni anti-natura e anti-verde”, afferma in una nota il Comitato spontaneo Salviamo viale Venezia che ha avviato una petizione online per fermare l'abbattimento degli alberi del Castello di Udine.

"Le piante non sono pericolose né pericolanti e non sono malate. Eppure, l'amministrazione ha inventato, non trovando la presunta giustificazione per tagliare altri alberi, un pretesto purtroppo avallato dalla Soprintendenza: impediscono la visuale e non consentono di guardare il panorama!", denuncia ancora il comitato. "Al di là del fatto che c'è un rovesciamento logico, nel senso che gli alberi stessi sono il panorama e fungono da visuale, il sindaco Fontanini e il vicesindaco Michelini creano un precedente pericoloso: tutti gli alberi 'ostacolano' la visuale, e allora abbattiamoli tutti!”, afferma la portavoce Irene Giurovich. "Le conseguenze di un simile ragionamento sarebbero devastanti. Fontanini e Michelini non vedono bene il panorama? Che si spostino! Anzi, che lascino direttamente Palazzo d'Aronco, lasciando stare una buona volta la natura e il verde di cui non hanno rispetto, come si è potuto vedere in varie parti della città".

"Intanto stiamo studiando un esposto da presentare in Procura con l'ipotesi di reato di 'spreco di denaro pubblico': 39 mila euro per togliere alberi che ostacolano l'estetica sono un insulto di per sé e come motivazione. Francesco Alberoni ha scritto un articolo in cui si chiedeva che cosa resterà a ognuno e che cosa impareremo dopo la tempesta Covid-19, ebbene, fra i vari insegnamenti ci sarà una rivalutazione del verde in un nuovo rapporto con la natura. Evidentemente non a Udine finché resterà questa amministrazione anti-natura", conclude il Comitato.