Per il 25 aprile l'iniziativa social #AnzacDayatHome

Sarà una giornata inedita, quella di sabato 25 aprile, in cui le cerimonie per il 75mo anniversario della Liberazione si svolgeranno virtualmente, a 'porte chiuse'.

Non ci saranno cortei, nè manifestazioni di piazza per ricordare i caduti nè festeggiamenti per l'importante anniversario. Tuttavia gli omaggi ai cippi e ai monumenti si terranno regolarmente, ma con soltanto le autorità.

A causa dell'emergenza in corso, quest'anno anche la cerimonia al Cimitero Inglese di Udine non avrà luogo. L'Anzac Day e la Liberazione saranno celebrate comunque. Sui social è stata lanciata l'iniziativa #AnzacDayatHome in cui si potrà scattare un selfie che sarà poi pubblicato sul profilo Facebook.