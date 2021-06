Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche nell’anno scolastico che si è appena concluso, A&T 2000 S.p.A., gestore del servizio rifiuti in 79 comuni del Friuli Venezia Giulia, ha realizzato presso le scuole primarie e secondarie di I grado dei comuni serviti l’iniziativa “Per l’ambiente… tutti presenti!”, il progetto didattico di educazione ambientale che la società propone da diversi anni alle scuole.

Il progetto di quest’anno si è sviluppato attraverso incontri in classe, che potevano essere svolti sia in presenza che in teledidattica, a seconda della preferenza espressa dagli insegnanti, e che erano dedicati ai cambiamenti climatici, un tema risultato estremamente attuale e interessante per alunni e insegnanti.

Inoltre, alle classi che lo scorso anno scolastico avevano prenotato il laboratorio sul plastic-free “Senza plastica … si può!” e non avevano avuto modo di effettuarlo, a causa della chiusura anticipata delle scuole, è stata data la possibilità di recuperarlo. In questo caso, a ciascun alunno delle classi partecipanti è stata consegnata anche una borraccia in acciaio inox per mettere in pratica concretamente i consigli ricevuti volti alla riduzione della plastica monouso.

Nell’anno scolastico 2020-21, pur nelle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, l’adesione delle scuole e la partecipazione delle classi è stata eccezionale. Infatti, sono stati effettuati:

• 207 incontri dedicati al tema del cambiamento climatico con 3.669 alunni partecipanti;

• 47 incontri di recupero dall’anno scorso a tema plastic free con 874 alunni partecipanti, a cui sono state consegnate le borracce in acciaio inox marchiate A&T 2000 e ECOFVG;

• 20 incontri in modalità bilingue dedicati agli alunni delle scuole di San Dorligo della Valle-Dolina (117 alunni coinvolti), sia sui cambiamenti climatici che a tema plastic-free, con consegna delle borracce con scritta in italiano e sloveno.

E non solo. In occasione dell’incontro sui cambiamenti climatici, le classi sono state invitate a partecipare al contest letterario fantastico “Storie per il pianeta”, dove veniva chiesto di scrivere il finale del racconto “Vedere lontano” di Guido Quarzo. L’impegno e la fantasia dimostrati dalle classi partecipanti sono stati encomiabili. Ed ecco i vincitori del contest, a cui sono stati consegnati gli attestati e un piccolo gadget:

• 1° classificata: classe 2^B della scuola primaria “Fabris” di Codroipo

• 2° classificata: classe 4^ della scuola primaria “Bevilacqua” di Flaibano

• 3° classificata: classe 5^A della scuola primaria “Candotti” di Codroipo

Il Presidente di A&T 2000 Luciano Aita esprime soddisfazione per la partecipazione sempre numerosa delle scuole: "Rivolgo un grazie speciale a tutti gli insegnanti e agli alunni che hanno partecipato con entusiasmo, impegno e sincero interesse verso l’ambiente e rinnovo i complimenti ai vincitori del contest. Con queste iniziative continuiamo ad investire nell’educazione ambientale delle nuove generazioni, convinti che il loro coinvolgimento ed entusiasmo sia fondamentale per costruire un futuro all’insegna della sostenibilità. Dal prossimo anno scolastico ci rivolgeremo anche alle scuole dei 28 comuni della Carnia che sono entrati nella compagine societaria a partire da quest’anno".