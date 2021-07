Per le ciclovie siamo all'anno zero

Sulla carta abbiamo la bellezza di dieci magnifiche ciclovie regionali e un reticolo di percorsi minori in ambito comunale. La carta però ha ormai più di qualche anno (almeno sei) e la realtà è un po’ meno rosea di quanto appare: delle dieci ciclovie immaginate anni orsono ne sono state realizzate, anche se mai completamente, appena tre. Parliamo della ciclovia Alpe Adria, realizzata sul tratto italiano da Tarvisio e fino a Chiusaforte e poi tra Cervignano e Grado nella prima decade del secolo e della ciclovia Pedemontana, praticamente pronta salvo brevi tratti nel Friuli Occidentale, ma sostanzialmente assente nel tratto che da Gemona dovrebbe condurre fino a Gorizia.

La ciclovia Mare Adriatico tra Lignano e Muggia è operativa, ma manca tutta la parte perilagunare. Ci sarebbe di che essere pessimisti se non fosse che, mai come in questo momento, esistono tutti i presupposti per trasformare questo grande progetto in realtà concreta, ben sapendo che serviranno comunque ancora alcuni anni prima di affermare che la nostra regione non abbia nulla da invidiare alle infrastrutture del Nord Europa.



Non soltanto all’inizio del 2018 la Regione ha approvato all’unanimità una legge innovativa che ha fatto delle piste ciclabili uno strumento strategico della politica dei trasporti e ha dato il via a un percorso di progettazione concreto, ma la sensibilità della politica al riguardo, complici anche i fondi che cominciano ad arrivare da Europa e Italia, non è mai stata tanto alta. Il motivo di tanto interesse è semplice da spiegare e conferma quanto da molti anni sostengono i fautori della creazione di una rete dedicata ai ciclisti: le ciclovie rappresentano un ottimo strumento per percorrere brevi tratti per recarsi al lavoro a scuola o più semplicemente per le questioni di ogni giorno, lasciando così a casa l’automobile, conInoltre, le ricadute economiche per un territorio con un’sono ritenute estremamente interessanti per l’indotto nel settore dell’ospitalità grazie anche alla caratteristica, tutt’altro che secondaria, di valorizzare l’intero territorio attraversato e al fatto che i turisti che arrivano dall’estero sempre più numerosi sono disposti a spendere bene a patto di godere di buoni servizi, che si tratti di pernottamento, di enogastronomia o di offerta culturale. Ora gli uffici regionali sono impegnati nella predisposizione del, anch’esso in ritardo rispetto alla tabella di marcia prefissato dalla normativa, ma che una volta adottato avrà il non indifferente merito di aver preparato un elaborato dove grandi ciclovie e piccoli percorsi comunali saranno finalmente coordinati e collegati. Insomma, è davvero arrivato il momento di pedalare.