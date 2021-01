Per loro un anno ‘indimenticabile’ 

Il 2020 sarà ricordato dalla maggioranza di noi come un anno orribile a causa della Pandemia che ha stravolto le nostre esistenze, ma ad alcuni corregionali ha comunque riservato soddisfazioni. Che si tratti di medici, sportivi, ricercatori o altro l’anno che sta per concludersi ha registrato successi degni di essere ricordati. Cominciamo da Enzo Cainero, organizzatore del giro d’Italia nella nostra regione. Visto cos’era accaduto nei primi mesi dell’anno e la profonda incertezza su come si sarebbe evoluta la situazione, in pochi erano disposti a scommettere che la corsa rosa si sarebbe svolta regolarmente, anche a causa della necessità di rispettare le stringenti norme imposte per limitare i contagi. Il patron della corsa in Friuli invece non soltanto è riuscito a organizzare ben due tappe nella nostra regione, ma ha disegnato percorsi spettacolari destinati a restare negli annali, come nel caso della prima tappa, partita per la prima volta nella storia del Giro d’Italia dalla base aerea delle Frecce tricolori a Rivolto e conclusa sul al nostro territorio una visibilità altrimenti impensabile. Assolutamente meritati dunque i riconoscimenti attribuiti a Cainero anche in questo 2020.

Un anno da ricordare, in tutti i sensi anche per il medico Silvio Brusaferro, che ha affrontato la pandemia dalla plancia di comando, come presidente dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico. Partito a inizio 2019 da Udine, dove era direttore del Dipartimento di Area Medica dell’Università degli Studi di Udine alla volta della capitale, Brusaferro è divenuto, probabilmente suo malgrado, un volto noto al pubblico e un interlocutore autorevole.

Sarà un anno che non dimenticherà facilmente neppure un altro medico, Amato De Monte, direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Udine, che i ha ricevuto il “Premio medicina Italia”, per aver sperimentato con successo l’ozonoterapia nella battaglia contro il Covid. In prima linea nella lotta al virus fin dai primi giorni, quando ancora non era chiaro quali fossero le terapie più adatte, De Monte ha avviato la somministrazione della terapia in collaborazione con l’infettivologo Carlo Tascini, direttore della clinica Malattie infettive e ad altri colleghi, ottenendo risultati molto positivi. La grande intuizione di De Monte e dei suoi colleghi sta nell’aver compreso le potenzialità e l’efficacia di questa cura se utilizzata prima che il paziente entri in terapia intensiva.

Per Jonathan Milan, ciclista di Buja, classe 2000, è stato un anno ricco di successi. Milan aveva già fatto vedere di che pasta era fatto al Mondiale di Berlino. Poi in luglio il titolo di campione italiano nell’inseguimento a Forlì. Il ragazzone friulano si è fatto valere anche ai campionati europei su pista che si sono disputati lo scorso novembre a Plovdiv, in Bulgaria, dove ha messo al collo ben tre medaglie.

La scrittrice gemonese Ilaria Tuti ha conquistato definitivamente i lettori quest’anno con il suo romanzo “Fiore di roccia”, edito da Longanesi, che racconta l’epopea delle portatrici carniche e l’amore per le montagne attraverso la voce della protagonista del romanzo, Agata Primus. Il libro è rapidamente diventato uno dei best seller del 2020. Per Sara Gama, la calciatrice triestina capitana della Juventus e della nazionale femminile, un anno da incorniciare, non tanto dal punto di vista sportivo dove pure le soddisfazioni non sono mancate, quanto per il fatto di essere stata nominata vice presidente dell’Associazione italiana calciatori, in assoluto la prima volta per una donna. Allo stesso tempo Sara è diventata anche un volto molto noto al grande pubblico per essersi prestata a campagne di sensibilizzazione sulla parità di genere.