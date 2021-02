Per San Valentino, il Palmanova Village su Spotify

Essere vicini ai propri clienti in modo sempre diverso e innovativo è fondamentale: lo sa bene Palmanova Village che, insieme agli altri quattro centri Land of Fashion, sfrutta tutte le potenzialità del digitale e anche il potere emozionale della musica lanciando il proprio profilo su Spotify.



Ogni mese sulla piattaforma sarà lanciata una nuova playlist con canzoni, stili e compilation musicali dedicate a momenti speciali dell’anno: la prima, già online, ispirata alla Dolce Vita, alla spensieratezza e al glamour italiano, porta una firma d’eccezione, quella de La Vale (Valentina Ricci), la co-conduttrice di Pinocchio, uno dei programmi più longevi e di maggior successo di Radio Deejay. Sarà sempre La Vale a scegliere le canzoni per le prossime playlist Land of Fashion e le presenterà con un podcast dedicato.



La playlist di San Valentino si chiamerà “Torneremo a baciarci” e tutti potranno partecipare alla sua creazione insieme a La Vale: basterà condividere il post di Palmanova Village dedicato alla playlist su Instagram o Facebook aggiungendo la propria canzone d’amore preferita con l’hashtag #torneremoabaciarci.



Sarà La Vale a decidere quali canzoni aggiungere alla playlist di San Valentino tra quelle proposte, una per Village. In più, tra tutti i partecipanti saranno estratti 5 vincitori che si aggiudicheranno una Gift card dal valore di 100 euro.“In questo momento di incertezza e di grande attesa per il futuro - spiega il direttore Domenico Casagrande – è fondamentale per noi mantenere vivo il legame con i clienti: la musica, da sempre un linguaggio universale e una passione che ci accomuna tutti, diventa così strumento per restare in contatto, per regalare un’emozione e per raggiungere anche nuovi potenziali clienti.”Spotify è la App regina della musica online: è un servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti. Lanciato nel 2008, il servizio ha oltre 320 milioni di utenti attivi mensili e più di 138 milioni di abbonati.