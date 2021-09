Percorsi all'imbrunire, passeggiate tra gli ulivi del Carso

Primo appuntamento con "Percorsi all'imbrunire", sperando nel bel tempo, il 5 settembre alle 17.30 con il ciclo di passeggiate tra gli ulivi del Carso, parte di Korenine/Radici, un progetto ideato dalla Contrada che ha vinto il bando Creatività della Regione FVG a favore di iniziative progettuali relative ad attività culturali che favoriscono l’incontro del mondo produttivo con la creatività.



La Camminata in mezzo agli ulivi, poco prima del tramonto tra letture, musica e canti meditativi, degustando i diversi sapori dell'olio coinvolgerà l'azienda "Rado Kocjančič" di San Dorligo della Valle mentre e l'11 settembre si svolgerà a "Fior Rosso" di Aquilinia con un'incursione nei terreni del poeta e produttore d'olio Boris Pangerc e il 12 settembre si recupererà la camminata, posticipata a causa del maltempo di domenica scorsa, nei terreni di Parovel a San Dorligo della Valle.



I percorsi, a cura di Elena Husu, si apriranno con una meditazione guidata da Enza De Rose e proseguiranno immersi tra i suoni della natura e le parole dell’artista sloveno Marko Pogaćnik.



L'esperienza proseguirà con una passeggiata itinerante tra gli uliveti che offrirà in italiano e sloveno le parole di poeti e scrittori (Boris Pahor, Boris Pangerc, Marko Sosić, Alojz Rebula) e canti e musiche legate alla cultura locale e slovena insieme al batterista Marko Jugovic. L'appuntamento del 12 settembre da Parovel vedrà le letture accompagnate musicalmente dall’improvvisazione del percussionista Lorenzo Dari, che trasformerà gli oggetti e gli utensili di uso contadino in strumenti musicali.Ogni produttore esporrà un’opera degli artisti che hanno lavorato sul territorio, coordinati dall'artista Pablo Chiereghin e che fanno parte di un progetto all'interno di Korenine, realizzato in collaborazione con il Comune di San Dorligo e con la ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia: MUDS, Museo Dolina San Dorligo della Valle. A conclusione delle passeggiate, per cui si consigliano calzature sportive, ad attendere i partecipanti una degustazione finale di olio dei produttori. L'iniziativa è gratuita e durerà circa 45 minuti. Per prenotazioni scrivere a contrada@contrada.it