Percorsi sulla comunicazione digitale

Prosegue anche in tempo di Covid l’attività del Centro Didattico Digitale Diffuso di Tolmezzo, progetto sostenuto a livello regionale attraverso FVG Digital Academy-Insiel e attuato dall’UTI della Carnia per l’area dell’Alto Friuli.



Anche il Centro Didattico, attrezzato nella sede dell’Unione per lo svolgimento di attività - in presenza - di formazione digitale, ha dovuto adattare le proprie proposte alla situazione contingente attraverso incontri a distanza sulle piattaforme online.



Tra queste, particolarmente significativa la collaborazione con l’Associazione Parole o_stili, che propone percorsi di educazione civica e comunicazione non violenta, in particolare nel contesto dei social.



Dopo il successo di un incontro rivolto agli adulti, venerdì 18 dicembre parte il primo di un ciclo di incontri online rivolto agli studenti degli Istituti Superiori dell’Alto e Medio Friuli: si discuterà di come i ragazzi comunicano se stessi online, delle conseguenze che le parole possono avere sugli altri fino alla deriva del cyberbullismo, e del potere che deriva dalla condivisione di contenuti, siano fake news, immagini private o commenti ostili.



Centocinquanta tra allievi e insegnanti di quattro diversi istituti hanno aderito alla proposta e seguiranno l’incontro da casa: un’opportunità di crescita e riflessione, ma anche un luogo virtuale “sano”, in cui esternare il proprio disagio.



L’Associazione Parole o_stili, che da anni opera nelle scuole e nelle istituzioni per sensibilizzare contro la violenza delle parole, ha elaborato un Manifesto della Comunicazione non Ostile e molti materiali scaricabili liberamente. Per saperne di più: www.paroleostili.it.