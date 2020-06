Perde gli occhiali in mare durante il salvataggio, i colleghi glieli ricomprano

I loro occhi attenti vedono solo l’emergenza e la loro mente preparata elabora le mosse da mettere in atto per intervenire. Tutto il resto in quel preciso momento non esiste più. E’ accaduto anche quando, nei giorni scorsi, nel tratto di mare davanti al bagno 2 – bandiera tedesca di Lignano Pineta, si è reso necessario un soccorso a sei persone in difficoltà, il personale in servizio all’ufficio è prontamente intervenuto e, colta immediatamente la necessità di dare un supporto, perché le persone in difficoltà in acqua erano diverse, in aiuto è arrivato anche il collega del bagno 5 – bandiera svizzera.

Mirco – questo il suo nome – davanti agli occhi dei bagnanti che si erano accorti dell’emergenza in atto, ha percorso mezzo chilometro di spiaggia, correndo al massimo, per poi tuffarsi in acqua e nuotare per il tratto necessario a raggiungere i colleghi del soccorso e i turisti da aiutare.

Tutto si è risolto nel migliore dei modi e quando Mirco è rientrato verso il bagno 5, è stato accolto dall’applauso delle persone presenti in spiaggia che avevano appena assistito al suo gesto, atletico e professionale.

Purtroppo però, come spesso accade nella foga dell’intervento, il bagnino del bagno 5 si è tuffato con gli occhiali da sole addosso e li ha persi in mare; se da un lato era felice, come i suoi colleghi del bagno 2, perché il loro pronto intervento aveva salvato quelle persone, dall’altro era demoralizzato per aver perso gli occhiali.

Così i colleghi, coordinati dal responsabile del servizio di salvataggio di Lignano Pineta, Filippo Padovani, anche per ringraziarlo del suo tempestivo intervento, hanno pensato di lasciare un bel paio di occhiali nuovi nella sua barca del salvataggio lasciata all’ancora sabato pomeriggio. Grande la sorpresa e anche l’emozione quando, raggiunta la postazione in barca, Mirco ha trovato il prezioso regalo.