Peroni: “Il testo? Non l’ho ancora visto. E comunque i tempi sono lunghi”

La bozza dell’accordo per il trasferimento delle competenze in materia di Istruzione giace in un cassetto. Ma quale?

Subito il presidente della Commissione paritetica Stato e Regione Francesco Peroni si smarca: “Non ho visto il testo e quindi non posso commentarlo prima che sia approvato dalla giunta”. Eppure l’argomento era in cima alle priorità indicate al momento dell’insediamento della Commissione.

“Finché non ci sarà l’elaborato ufficiale della politica e delle istituzioni la Commissione paritetica non potrà metterci mano – continua Peroni, già rettore dell’Università di Trieste e assessore regionale durante il mandato Serracchiani -.

So per certo che in luglio era oggetto di revisione dell’Assessorato e l’assessore Alessia Rosolen mi ha assicurato che ci stanno lavorando. Il testo, quindi, non è stato dimenticato, ma è in fase di elaborazione. D’altra parte, la Scuola è al centro degli interessi della Regione e il presidente Massimiliano Fedriga ha a cuore l’argomento. Suppongo che i cambiamenti di governo e le riforme che si sono succedute nel tempo possano avere allungato i tempi”.



Certo è che avere l’autonomia sull’istruzione non significherebbe gestire tutti gli aspetti del settore scuola.“Sarebbe impossibile per la Regione – continua il presidente Peroni – seguire l’assunzione e l’organizzazione del corpo docente e del personale, i trasferimenti e quant’altro. Con l’autonomia si potrebbe, però, avere funzioni direttive e organizzative, tema che era già sul tavolo quando ero io assessore regionale. Un progetto vecchio, quindi”.“Il testo ufficiale dovrebbe essere presentato in Consiglio dei Ministri e poi i tempi della burocrazia sarebbero comunque lunghi. Speriamo – conclude Peroni - di poter avere una norma di attuazione dell’autonomia in materia di Istruzione il prossimo anno scolastico”.