Petizione online in difesa di Max, il gatto di Miramare

Si è tinta di giallo, la vicenda accaduta a una donna, il giorno di Ferragosto, nel Parco del Castello di Miramare. Un gatto l'ha aggredita mentre stava passeggiando con il suo cane nel parco. Sospettato principale il micio Max, un gatto europeo che non vanta nobili origini, ma che ha la fortuna di aver scelto la tenuta di Miramare per vivere. Ben inserito e accolto nel contesto del Castello, il micione è molto amato anche dai triestini che hanno lanciato online una petizione per impedire che venga allontanato da Miramare.

Il gatto Max è accusato di aggressione, anche se non ci sarebbero prove a suo carico. Il parco è frequentato anche da altri gatti liberi, anche se la vittima dell'aggressione l'avrebbe riconosciuto da alcune foto trovate su internet.

Proprio in occasione della festa del gatto anche noi avevamo parlato di Max, proprio perché si tratta di un felino particolarmente fortunato a vivere in uno degli angoli più belli, affascinanti e suggestivi della nostra regione.

Per tutelare il povero micio, finito suo malgrado al centro di polemiche, quindi, è nata una petizione online, in cui i cittadini chiedono che non gli venga torto nemmeno un baffo.

“Questa petizione è rivolta a tutti i triestini che amano il gatto Max – si legge du Change.org -, gatto che da anni è presente in castello e nel parco di Miramare, gatto di casa nel castello e nel parco più bello di Trieste. La petizione è rivolta a tutti i triestini che vogliono che non sia fatto del male a Max e che resti a casa sua, a Miramare”.