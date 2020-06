Piace il Bonus bicicletta per i ragazzi residenti a Porcia

Dopo circa un mese dall’avvio delle misure di “Rilancia Porcia” che hanno destinato 1 milione di euro a contributi, sgravi tributari e benefici diversi per tutti i cittadini di Porcia, si fa un primo e già positivo resoconto del contributo “Bonus bicicletta” per i ragazzi residenti a Porcia nati tra il 2003 e il 2007. L’Amministrazione comunale vuole riscontrare il successo ottenuto dal contributo con la consegna simbolica del bonus ad un primo gruppo di beneficiari. Il “raduno” delle famiglie con le nuove e fiammanti biciclette si terrà giovedì 25 giugno alle 12.00 presso il Parco del Municipio alla presenza del Sindaco Marco Sartini e dell’Assessore al Bilancio Lorenzo Vena.



Inoltre, viste le numerose richieste pervenute anche da altre fasce d’età giovanili, a cui il possesso di una bicicletta efficiente consente una gradita autonomia negli spostamenti quotidiani verso la scuola e le attività pomeridiane, l’Amministrazione ha stabilito di estendere la possibilità di presentare la domanda di bonus ai genitori dei nati tra il 2002 e il 2009.



Le domande di contributo riguardano l’avvenuto acquisto di biciclette, elettriche comprese, e ciclomotori fino 50 di cilindrata, e possono essere presentate al Comune di Porcia fino al 31 dicembre 2020, e comunque fino ad esaurimento del fondo messo a disposizione (20mila euro). Il contributo, fino a concorrenza del prezzo pagato per il mezzo, può arrivare ad un massimo di 100 euro.