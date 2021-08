Piancavallo, una montagna di eventi ogni giorno

Prosegue la ricca stagione di eventi organizzata in Piancavallo da Ortoteatro con il sostegno dell'Assessorato al Turismo del Comune di Aviano e della Regione Friuli Venezia Giulia.



I prossimi appuntamenti vedranno Antonio Casanova giovedì 12 agosto alle 17 in Piazzale Della Puppa esibirsi nello spettacolo teatrale "L'apprendista stregone", mentre venerdì 13 sarà la volta della musica, con il concerto de "I MASA", gruppo innovativo, straordinario e coinvolgente che ha già conquistato le piazze di tutta Italia.



Sabato sera in Sala Convegni Ortoteatro presenterà il nuovo spettacolo di teatro ragazzi dal titolo "Paolino e gli spiriti del Fiume": l'appuntamento è alle 20.45, così come domenica sera, quando sarà la volta del film "Il piccolo Yeti"



Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti e per partecipare sarà necessario esibire il green pass, come da disposizioni ministeriali.