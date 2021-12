Piano antigelo a Udine, stanotte al via la salatura preventiva delle strade

Entreranno in azione questa notte i mezzi spargisale a Udine, per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade. E' stato attivato, infatti, il piano antighiaccio a Udine con salature preventive sulla rete viaria cittadina e spargimento del sale nei pressi delle scuole, dell’ospedale e degli uffici pubblici. Per questa notte è stata disposta la salatura di tutti i percorsi del piano neve e quindi di gran parte della viabilità cittadina per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade.



Le ditte incaricate - Ices e Zanini Antonio - inizieranno ad operare alle 23 di oggi, giovedì 9 dicembre, e termineranno entro le 5 di venerdì mattina. Attivate altresì le squadre dedicate allo spargimento manuale del sale sui marciapiedi fronte scuole, ospedali e uffici pubblici. Queste opereranno dalle 20 di questa sera, per garantire le condizioni di sicurezza all'utenza entro la mattinata di domani, venerdì 10 dicembre.