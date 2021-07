Piatti, posate e cannucce di plastica, addio! Da oggi, sabato 3 luglio, infatti, entra in vigore la Direttiva europea Sup sulla plastica monouso (Single Use Plastic). Ciò comporta la messa al bando degli oggetti usa e getta in plastica, che sono poi quelli trovati più frequentemente sulle spiagge e nei mari.

Non solo posate e stoviglie ma anche i pericolosissimi – per l'ambiente - cotton fioc, le palette da cocktail, i bastoncini dei palloncini, e poi i contenitori per alimenti e bevande in polistirolo e imballaggi.

Si potranno acquistare fino ad esaurimento scorte e poi entreranno nell'oblio, come previsto nella direttiva Sup, approvata nel lontano 2019 e recepita quest'anno dall'Italia con una legge nazionale.

Nulla di nuovo all'orizzonte, dunque, bensì un provvedimento annunciato da anni e che risponde a precise esigenze di tutela ambientale, tuttavia non mancano le polemiche.



La norma, infatti, mette, che si dissolvono rapidamente nell'ambiente e non costituirebbero un pericolo. Vietati anche gli imballaggi in carta plastificata, con un contenuto di polimero inferiore al 10%. Entrambi i settori sono molto forti nell'industria italiana e questo ha dato il via a un contenzioso fra l'Italia e la Commissione europea, con Confindustria accanto al Governo nel contestare questi due aspetti.“Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni – si legge nella direttiva -:1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente”.La Commissione Europea, però, parrebbe dal ragione all'Italia e la norma è in fase di riesaminazione.“La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente – si legge nella normativa -. È importante, pertanto, che gli Stati membri adottino misure adeguate a incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e il riutilizzo degli imballaggi”.“Sul piano ambientale, la correttezza di tale impostazione - che privilegia, in linea generale, la transizione dal monouso al riutilizzabile rispetto alla sostituzione dei materiali - trova riscontro nel recente rapporto di Zerowaste Europe24 realizzato in collaborazione con l’Università di Utrecht e Reloop25 nel quale sono stati analizzati 32 studi di analisi del ciclo di vita (LCA) che hanno messo a confronto direttamente l'impatto degli imballaggi monouso e delle alternative riutilizzabili, tra cui imballaggi per bevande, sacchetti di plastica, contenitori per alimenti e imballaggi per il trasporto” sottolinea“Le sfide ambientali che si prospettano nel prossimo, immediato futuro, sono varie e interconnesse con danni potenzialmente irreversibili – prosegue Greenpeace Italia nella nota di presentazione del documento intitolato '' -. L’inquinamento derivante dalla dispersione nell’ambiente naturale dei rifiuti in plastica, in particolare dagli articoli in plastica monouso, è solo una tessera di un mosaico molto più complesso, che va necessariamente affrontato nel quadro di una visione ampia e articolata sull’impatto delle attività umane sull’ambiente a partire da una riflessione profonda sulla voracità con cui l’attuale sistema economico costruito intorno al paradigma della crescita consuma le risorse naturali, impatta sui sistemi naturali e destabilizza gli equilibri ecosistemici”.“La tendenza italiana alla sostituzione “tout-court” dei prodotti in plastica monouso con alternative monouso realizzate a partire da materiali biodegradabili e compostabili, appare in questo contesto come una “falsa soluzione” non in linea con il “nuovo” paradigma dell’economia circolare e, più in generale, con la necessità e l’urgenza di una riduzione drastica del consumo di risorse naturali. E’ quanto mai necessaria una presa di coscienza a livello sociale e istituzionale delle conseguenze di tale modello sui sistemi naturali e della “posta in gioco” e riportare al centro del dibattito la discussione sulle possibili alternative – insiste Greenpeace Italia -”.“Il tempo che abbiamo a disposizione per invertire la rotta sta per finire. Senza un cambio di paradigma non saremo in grado di “ricondurre lo sviluppo sui binari della sostenibilità” ed evitare i peggiori scenari delineati dalla comunità scientifica internazionale – conclude l'associazione ambientalista -.