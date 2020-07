Piazza Primo Maggio si prepara per il motoraduno Città di Udine

Piazza Primo Maggio, a Udine, si parepara ad accogliere il '2° Motoraduno Nazionale Città di Udine', da giovedì 2 luglio a lunedì 6 luglio. In occasione dell'evento sportivo la viabilità subirà alcune modifiche. Dalla mezzanotte di giovedì 2 luglio alle 24 di lunedì 6 luglio sarà istituito il divieto di sosta temporaneo per i veicoli nell’area adibita a parcheggio a pagamento individuata in adiacenza all’ellisse centrale di fronte all’Ex Aiat.

Il raduno, organizzato dallo storico Motoclub Morena, mette in scena una tre-giorni dedicata al mondo delle motociclette, un evento aperto a tutte le tipologie di moto e dedicato non solo agli appassionati di ogni età e ai tesserati della Federazione Motociclistica Italiana, ma anche a curiosi, turisti e cittadini. Grazie al moto-giro in programma sabato 4 luglio sarà possibile scoprire parte delle bellezze paesaggistiche del Friuli Venezia Giulia, con un tracciato di 100 chilometri che parte dal Giardin Grande, raggiunge la città stellata di Palmanova, l’antica città romana di Aquileia - in cui saranno organizzati due momenti conviviali - e termina a Grado, nell’Isola del Sole. Domenica 5 luglio, invece, sarà la volta di un moto-giro in omaggio alla città di Udine che ospita l’evento; in cui tutti gli iscritti compieranno una vera e propria parata per le vie del centro storico.