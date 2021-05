Piazza Transalpina, simbolo di una nuova Europa

Oggi ricorre il 17esimo anniversario dell’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea. Una ricorrenza che ha segnato un cambiamento epocale per tutto il Friuli Venezia Giulia, rafforzando la solidità dell’Unione ed elevando ulteriormente la cooperazione transfrontaliera, caratterizzata dalla condivisione di problematiche e peculiarità proprie delle zone di confine.

A Gorizia esiste una piazza, divisa un tempo, da un muro di confine. Si chiama piazza Transalpina, per metà appartiene alla Gorizia italiana e per l’altra metà alla città slovena di Nova Gorica. Attraversare la piazza significa trovarsi nella stessa città ma in due nazioni diverse. Attualmente non solo il muro non c’è più, ma da quando nel 2004 la Slovenia è entrata nell’Unione Europea, non esiste più la delimitazione del confine.

Con l’adesione, a fine 2007, della Slovenia al trattato di Shengen si è completato il processo di eliminazione di tutte le barriere favorendo così la libera circolazione di persone e merci all’interno di un unico territorio. E le due città saranno ancora più unite in vista della Capitale della Cultura del 2025.

I controlli doganali sono cambiati radicalmente, eliminando quelli previsti all’atto dell’attraversamento della linea doganale e riconvertendoli in controlli di diversa natura, esercitati all’interno del territorio nazionale presso gli operatori economici, avvalendosi della cooperazione internazionale con gli altri Stati Membri dell’Unione.

L'Agenzia delle Dogane continua a svolgere il delicato ruolo di garantire la fluidità dei traffici commerciali e di passeggeri assicurando un adeguato standard di controllo in linea con i principi fissati dall’Unione Europea a tutela della legalità e della libera concorrenza.

Nella foto, la piazza Transalpina nel 1947