Piccole emozioni, un laboriatorio esperienziale per genitori

Emozioni: risorsa e impegno, soprattutto per i più piccoli. È questo il tema dei due incontri dal titolo “Le emozioni colorano la vita”, programmati il 4 e 18 marzo, dalle 17.30-19, presso il nido Stella del Mare di Lignano Sabbiadoro (via San Giuliano n. 3) e aperti a tutti i genitori di bambini da 0 a 6 anni.

I due appuntamenti, curati da Codess Fvg Cooperativa sociale Onlus, saranno condotti da Elena De Lucia, pedagogista e coordinatrice pedagogica dell’area Prima infanzia della Cooperativa, e da Martina Turco, coordinatrice del nido Stella del Mare e counselor educativo, e si propongono come un laboratorio esperienziale dove avvicinarsi all’universo emotivo dei più piccoli per imparare ad accoglierlo e aiutare i bambini a gestirlo e a trarne nutrimento.

L’iniziativa si colloca all’interno delle proposte formative “Educare un’emozione” promosse dal Forum educazione Lignano, di cui Codess Fvg è partner. La partecipazione al laboratorio è gratuita, a numero chiuso, fino a un massimo di 15 partecipanti ed è richiesta l’iscrizione (scrivere a: nidostelladelmare@codessfvg.it).

Il nido Stella del Mare è un servizio del Comune di Lignano Sabbiadoro, gestito da Codess Fvg Cooperativa sociale Onlus, che accoglie bambini e bambine da 3 a 36 mesi. Per il prossimo anno educativo le iscrizioni annuali, per la frequenza da settembre 2022 ad agosto 2023, si aprono l'1 marzo per residenti e non residenti. Da aprile residenti e non residenti possono richiedere le iscrizioni stagionali, per la frequenza da gennaio ad agosto 2023.

Oltre ad accogliere i bambini iscritti al servizio, il nido Stella del Mare rappresenta un presidio territoriale che si offre all’intera comunità e alle famiglie non frequentanti come luogo d’ascolto, accoglienza, sostegno e consulenza.