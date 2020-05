Piccolo Festival dell'Animazione, menzione speciale al video del Fabiani di Gorizia

Una menzione speciale al video di animazione 3D creato dagli allievi Jacopo Fonda e Tommaso Maurutto della classe 4A del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia, seguiti dal professor Ivan Crico.



Il video degli studenti del Liceo Max Fabiani, dedicato al codice degli scacchi di Luca Pacioli conservato a Palazzo Coronini a Gorizia, ha ricevuto una menzione speciale da parte della giuria internazionale del "Piccolo Festival dell'Animazione", che si è riunita sabato 23 maggio a Lubiana. Il Piccolo Festival dell'Animazione, evento promosso dall'associazione Viva Comix con Animateka di Lubiana e il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione artistica di Paola Bristot, porta alla ribalta la migliore produzione di disegno animato d'autore proveniente da tutto il mondo.

Il video menzionato verrà presentato in anteprima al pubblico in una delle sedi del Festival nell'autunno 2020, ma la premiazione si è tenuta venerdì 29 maggio nel Palazzo Comunale di San Vito al Tagliamento, dove gli allievi sono invitati ufficialmente dalla Presidente della Giuria, Paola Bristot, docente dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, per il ritiro del diploma e per partecipare alla diretta in streaming che sarà seguita da esperti del settore in tutto il mondo.



Il progetto “”, ideato all'interno del corso di, tende a valorizzare l'eccezionale scoperta, in questa città, nella Biblioteca di Palazzo Coronini, del "Trattato sugli scacchi" del famoso matematico rinascimentale Luca Pacioli, considerato da secoli perduto. Pacioli aveva stretto un solido rapporto di amicizia e collaborazione con Leonardo da Vinci, che aveva realizzato per lui disegni di solidi e poliedri che illustrano una delle sue opere più importanti, il trattato “De divina proportione”. Anche gli scacchi disegnati in questo trattato - dalla forma così inconsueta - per molti studiosi sembrano recare l'impronta inconfondibile della mano di Leonardo.Per ambientare la restituzione in 3D degli scacchi e della scacchiera si è pensato di ispirarsi al bellissimo giardino che ospita la scena dell'Annunciazione, dipinta dal giovane Leonardo e conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze.