Piccolo Principe, opportunità per sei giovani volontari

Dopo la pandemia e l'obbligo di distanziamento sociale, un'occasione per i giovani di recuperare rapporti sociali e pensare contemporaneamente al proprio futuro. “Tieni il tempo” è il nome del nuovo progetto di servizio civile solidale proposto ai giovani dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia. Il tempo può infatti diventare un investimento sul futuro per sviluppare nuove competenze importanti per il cammino di crescita personale, formativo e professionale. Il progetto è rivolto a 6 giovani con un'età compresa tra i 16 e i 17 anni e avrà una durata di 9 mesi per un totale di 360 ore di servizio. Per candidarsi c'è tempo fino al 18 giugno prossimo. A ciascun volontario verrà anche corrisposto un contributo e potrà, in base alle proprie inclinazioni, mettersi alla prova nei diversi servizi gestiti dalla cooperativa sociale casarsese.



“Mai come ora il “tempo” è una risorsa preziosa per i ragazzi, - spiega Elisa Paiero, responsabile dei servizi per i giovani della cooperativa Il Piccolo Principe - perché minacciata dalla frenesia, da proposte illusorie e dalla paura e messa in discussione dall’incertezza di futuro. In particolare gli adolescenti, che più di altri hanno sofferto il distanziamento fisico e la sospensione di occasioni di socializzazione, sentono il bisogno di riappropriarsi di un tempo significativo, fatto di esperienze e occasioni di crescita, che gli consenta di sentirsi parte attiva e propositiva della comunità e di costruire un futuro di sogni, passioni e possibilità”.



Il “Servizio Civile Solidale” è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia per stimolare la partecipazione dei giovani in esperienze di solidarietà e di cittadinanza attiva. L'obiettivo è quello di promuovere tra i ragazzi una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza attraverso progetti che veicolano messaggi di impegno civile e favorendone l’ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali e del proprio ruolo nella società. I ragazzi saranno impiegati per il periodo da ottobre 2021 a luglio 2022 per un totale di 360 ore.A Casarsa i ragazzi potranno essere impegnati nelle attività del Servizio Socio Educativo Pomeridiano (il doposcuola), del Progetto Giovani e del Centro Socio Occupazionale per Disabili, affiancando gli operatori in attività specifiche. Poi nel periodo estivo, potranno partecipare come animatori ai due centri estivi organizzati dal Piccolo Principe ovvero il “Punto Verde” e il centro estivo alla fattoria sociale La Volpe sotto i gelsi. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle direttive ministeriali e delle conseguenti disposizioni regionali, in riferimento all'emergenza Covid-19.“Grazie a questo progetto - aggiunge Paiero -, si desidera accompagnare i giovani volontari in un percorso di consapevolezza sul valore dell'impegno solidale e della partecipazione attiva, come occasione anche di crescita personale e di maturazione di competenze: i ragazzi, infatti, avranno la possibilità di comprendere concretamente il valore di una comunità accogliente e interessata, che sa prendersi cura di chi è più fragile e che quindi promuove il benessere di tutti. La solidarietà e il dono sono così espressione libera di impegno che lascia il segno tanto nella comunità di riferimento, quanto nella vita del giovane volontario, in un'ottica di gratuità che, come ha scritto una ragazza che ha fatto servizio negli scorsi anni, « letteralmente non costa niente a nessuno ma paga tutti». Lunedì 14 giugno alle 18.00 presso il Progetto Giovani di Casarsa all'interno della formazione volontari, si terrà un incontro specifico sul servizio civile solidale per orientare i ragazzi sulla scelta di questa esperienza di servizio e per dare informazioni maggiori rispetto al progetto Tieni il tempo.”Ringraziamo i ragazzi che stanno terminando questo percorso – aggiunge Paiero – e quelli che li hanno preceduti negli anni passati, perché in ogni servizio hanno fatto germogliare nuove idee, dando valore aggiunto ai servizi della cooperativa”.Ai volontari in Servizio Civile solidale spetta un contributo complessivo pari a 892,38€ per la partecipazione ai progetti da 360 ore: c'è tempo fino al 18 giugno 2021 entro le ore 14 per presentare la domanda. Si possono scaricare i moduli on line sul sito www.ilpiccoloprincipe.pn.it ed inviarli a e.paiero@ilpiccoloprincipe.pn.it oppure consegnarli di persona all'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Casarsa. Seguirà una selezione di tutti coloro che hanno presentato la domanda per arrivare a scegliere i 6 giovani volontari per l’anno 2021/2022