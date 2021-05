Pillole di formazione, comunicazione e vendite 2.0

L’Istituto salesiano Bearzi di Udine offre un’occasione formativa in due incontri webinar, da due ore ciascuno, rivolta a imprenditori, persone che operano nell’area comunicazione, marketing, commerciale – responsabili e operativi, multisettoriale, B2B, B2C, servizi.

L’obiettivo è quello di presentare una selezione di opportunità, attività e strumenti di comunicazione e vendita digitali, da utilizzare in modalità integrata rispetto alle classiche attività di comunicazione e vendita aziendali per incrementare la visibilità, le vendite, in sostanza per attivare la crescita aziendale.

Primo webinar: mercoledì 23 giugno, dalle 18 alle 20; la comunicazione 2.0: principi, strumenti, modalità di gestione:

• Inbound marketing;

• Il CRM (customer relationship management) e requisiti di funzionamento;

• DEM (direct email marketing);

• QR code.

Secondo webinar: mercoledì 30 giugno, dalle 18 alle 20; vendita ed export 2.0: principi, strumenti, modalità di gestione:

• Diversi obiettivi commerciali a confronto;

• L’omni-canalità;

• Le fiere digitali;

• Presentazioni e visite digitali;

• La gestione e la formazione della forza vendita con strumenti digitali.

Entrambi i webinar saranno tenuti da Monica Cargnelutti, consulente su temi di strategia, marketing e comunicazione e docente per le stesse aree tematiche. Gli incontri si terranno in modalità online. La quota individuale di iscrizione al singolo webinar ammonta a 36,60 euro (iva compresa). Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti.

Per informazioni e iscrizioni: 0432-493981, elena.cerrato@bearzi.it