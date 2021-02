Piscina di Tolmezzo, pronti i rimborsi

Il Comune di Tolmezzo comunica che provvederà al rimborso agli aventi diritto delle quote di abbonamento per ingressi e/o corsi pagati ma non usufruiti nel corso della gestione della piscina da parte di Sport Management spa.

Gli utenti della struttura comunale che ancora non hanno richiesto il rimborso potranno farne istanza all'Amministrazione. Per ottenere il risarcimento, nell’importo quantificato dalla società sportiva che aveva in gestione l’impianto, gli utenti dovranno presentare la domanda al Comune di Tolmezzo utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it.

La richiesta dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2021 tramite pec all’indirizzo: comune.tolmezzo@certgov.fvg.it; tramite mail all’indirizzo manutenzione@com-tolmezzo.regione.fvg.it; tramite posta indirizzata a Comune di Tolmezzo, P.zza XX Settembre 1 – 33028 Tolmezzo; direttamente a mano presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Tolmezzo sito in Piazza XX Settembre 1 o, in alternativa, presso lo Sportello del Cittadino dei Comuni facenti parte della gestione associata (Amaro: Via Roma 33, Verzegnis: Via Udine 2, Cavazzo Carnico: Piazzale dei Caduti 5).

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Comune per il Servizio tecnico-manutentivo associato telefonando esclusivamente ai numeri 0433-487926/997 o scrivendo una email all’indirizzo manutenzione@com-tolmezzo.regione.fvg.it.