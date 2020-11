Pista di atletica di Rubignacco in concessione al Comune

99 anni: è questa la durata del contratto di concessione in utilizzo al Comune di Cividale del Friuli, da parte dell’ente proprietario Ente Friulano Assistenza, della pista di atletica di Rubignacco, ampio circuito, molto frequentato dai podisti, retrostante il Civiform.

“ Sono soddisfatto di questo risultato – spiega Giuseppe Ruolo assessore allo sport di Cividale del Friuli che ricorda come – la lunga trattativa ha avuto un punto di svolta nel 2019 grazie ad un incontro con i rappresentanti dell’E.F.A. al quale ho partecipato personalmente in rappresentanza del Comune e al quale erano presenti gli onorevoli Roberto Novelli e Guido Germano Pettarin, Presidente Regionale FIDAL. Fin da subito è emersa la grande disponibilità, da parte della proprietà della pista di atletica, EFA, nonché del CIVIFORM (che ringrazio per la concreta e fondamentale collaborazione) ad addivenire ad un accordo col Comune”.

La giunta Balloch aveva già lavorato su questo obiettivo “che si è concretizzato adesso – continua Ruolo – quale uno dei punti programmatici di questa Amministrazione”.



La pista di atletica, malgrado le cattive condizioni, è molto frequentata dai podisti. “Il prossimo obiettivo infatti – prosegue Ruolo – è quello di reperire le risorse per la sistemazione dell’impianto e una successiva messa a disposizione delle scuole, delle società sportive e della stessa Federazione di Atletica Leggera. Stiamo già lavorando con gli uffici al reperimento di stime di costi e interventi per arrivare ad uno studio di fattibilità che ci darà modo di poter interloquire col CONI e con la Regione FVG anche tramite il consigliere Elia Miani che ha seguito fin dall’inizio la vicenda”.“La nostra strategia individua infatti in quella pista di atletica un importante tassello dell’offerta sportiva cittadina visto che la stessa si trova vicino al palazzetto dello sport e alla piscina, in un contesto facilmente raggiungibile anche dagli studenti”.