Pista di guida sicura a Tolmezzo: gestione affidata alla Aps Reset

Fino al 31 dicembre 2020 la pista di guida sicura di via Tagliamento 1, a Tolmezzo, sarà gestita dalla Aps Reset. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale per sfruttare tutte le potenzialità dell’impianto ottimizzandone quindi l’utilizzo, fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore – indicativamente dal 1 gennaio 2021 - tramite apposita procedura di gara.



La struttura è destinata allo svolgimento di: esercitazioni ed esami da parte di scuole guida; attività e discipline che non prevedono l’utilizzo di veicoli a motore (biciclette, ski roll, corsa, pattinaggio); corsi di guida sicura, educazione, alfabetizzazione stradale e pilotaggio; manifestazioni motoristiche non competitive; presentazione, prove e test di veicoli. Può essere utilizzata da enti, associazioni, società, club e privati comprese Forze dell’Ordine (per corsi di perfezionamento alla guida), Aziende Sanitarie e associazioni di volontariato (per corsi destinati a conducenti di autoambulanze), Polizia Locale e altri soggetti pubblici per corsi ed esercitazioni di guida sicura.



Tutti i dettagli sulle condizioni di utilizzo dell’impianto, le modalità per richiedere gli spazi comprese le tariffe, sono consultabili nella sezione dedicata alla pista di guida sicura sul sito internet del Comune di Tolmezzo (www.comune.tolmezzo.ud.it).