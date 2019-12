Pista di pattinaggio in piazza Venerio

Da oggi, sabato 7 dicembre, è entrata in funzione la tradizionale pista di pattinaggio di piazza Venerio a Udine, la cui gestione è affidata alla ditta Flash Srl.

La pista è aperta da oggi fino al 6 gennaio 2020 con i seguenti orari: tutti giorni dalle 15 alle 20; il venerdì e sabato fino alle 22; la domenica e i giorno festivi e giorni infrasettimanali di chiusura delle scuole durante le festività natalizie dalle 10 alle 20; il 31 dicembre dalle 10 alle 21.

La Pista di Ghiaccio è di 15 metri per 30, con balaustre in legno con l’ampliamento della zona adibita al pubblico dotata di uno spazio di relax per il cambio pattini/scarpe con sedute e mensole porta scarpe disponibili per gli utenti e collegata direttamente al capannone.

Nei pomeriggi dei fine settimana e durante le festività natalizie saranno presenti dei pupazzi di alcuni personaggi dei cartoni animati, inoltre la pista sarà animata dalle 15 alle 17 con musica per i giovani che potranno pattinare a ritmo di danza.

A supporto e aiuto dei bambini per i “primi Passi sul Ghiaccio “saranno a disposizione a noleggio i pinguini e gli orsetti e anche i supporti a forma di delfino. Ci saranno poi delle giornate speciali dove sarà prevista l’animazione della pista per bambini.