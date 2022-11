Più Vicini, Coop Alleanza 3.0 sostiene il territorio

Due appuntamenti per incontrare le realtà del territorio coinvolte nell’iniziativa “Più Vicini” e per consegnare simbolicamente i sostegni della Cooperativa ai progetti dedicati alla solidarietà, all’ambiente, ai corretti stili di vita.

Oggi, 24 novembre alle 18 alla Coop di Cervignano, saranno consegnati assegni simbolici con i contributi della Cooperativa ai progetti per la comunità e per il territorio: “Muoversi insieme ad Auser”, attività motoria, ballo di gruppo, camminate, corretta alimentazione, di Auser Insieme Bassa Friulana Aps; “Ampliamento nidi familiari Zucca Magica 1 e 2”, per fornire una maggiore attrezzatura a queste strutture, dell’Associazione Terzo Pianeta Onlus - Associazione no profit; “Scienziati anche noi”, laboratori per studenti e cittadini per la raccolta di dati ambientali, dell’Associazione Globe Italia Aps.

Al momento della consegna parteciperanno il sindaco di Terzo d’Aquileia, Giosualdo Quaini; Paolo Dean per l’Auser Insieme Bassa Friulana Aps; Martina Cuoco per l’Associazione Terzo Pianeta Onlus - Associazione no profit; Lorella Rigonat per l’Associazione Globe Italia Aps; in rappresentanza dei di Coop Alleanza 3.0 e dei soci, la presidente del Consiglio di Zona e consigliera di amministrazione Luciana Bini.

Il 26 novembre alle 10 alla Coop di Codroipo, saranno consegnati assegni simbolici con i contributi della Cooperativa ai progetti per la comunità e per il territorio: “Diversabilità - progetto per uno sport inclusivo”, progettazione di percorsi sportivi per persone disabili fisiche e mentali, dell’A.s.d. Atletica 2000; “Conoscere e apprezzare il Medio Friuli in bicicletta”, 5 percorsi in bicicletta per conoscere e apprezzare il Medio Friuli, di Fiab Medio Friuli - Amici del pedale Aps; “Scienziati anche noi”, laboratori per studenti e cittadini per la raccolta di dati ambientali, dell’Associazione Globe Italia Aps.

Al momento della consegna parteciperanno il vicesindaco di Codroipo Giacomo Trevisan, Matteo Toniutti per l’A.s.d. Atletica 2000; Renato Chiarotto per la Fiab Medio Friuli - Amici del pedale Aps; Paola Zanon per l’Associazione Globe Italia Aps; in rappresentanza dei di Coop Alleanza 3.0 e dei soci, la presidente del Consiglio di Zona e consigliera di amministrazione Luciana Bini.

Più Vicini è l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 – giunta alla seconda edizione – con cui i soci e i consumatori possono scegliere quale sostenere tra tre progetti specifici per ogni territorio e per ogni comunità, in uno spazio dedicato all’interno del punto vendita. L'iniziativa Più vicini rientra nell’ambito Tutela del patrimonio intergenerazionale del Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0.

Fino al 31 ottobre i soci e i consumatori hanno potuto scegliere inserendo un gettone cartaceo – distribuito alle casse ogni 15 euro di spesa – nell’urna della propria iniziativa preferita. Solo per i soci è stata prevista la possibilità di scegliere la propria iniziativa preferita anche on line, sul sito e sull’App della Cooperativa, grazie a gettoni online accreditati automaticamente. Tutti i progetti saranno sostenuti dalla Cooperativa in modo proporzionale alle preferenze ottenute da soci e consumatori. I progetti sono dedicati all’attenzione all’ambiente, alla solidarietà verso le persone bisognose, alla cultura e ai corretti stili di vita.

L’edizione 2022 di Più Vicini ha visto la partecipazione di circa 600 progetti, proposti realtà locali, selezionati dai Consigli di Zona soci. A queste iniziative i soci e i consumatori hanno donato complessivamente oltre 5 milioni e 600 mila gettoni tra fisici e on line. La Cooperativa interverrà complessivamente con oltre 235mila euro di finanziamenti, suddivisi proporzionalmente alle preferenze dei soci, ovvero al numero di gettoni che ogni progetto ha ricevuto nelle urne e online.

Il sostegno a “Più Vicini” è possibile anche grazie all’1% del valore degli acquisti di prodotti a marchio Coop da parte dei soci e consumatori per contribuire alla realizzazione di progetti e iniziative sociali, culturali ed ambientali che la Cooperativa promuove sul territorio.