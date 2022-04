Polazzo, inaugurato il murales dei bambini sulla poesia di Ungaretti

Creatività e cultura, unite nella storia con il filo della letteratura: con queste premesse i bambini e le bambine della classe quinta della scuola elementare Giacomo Venezian di San Pier d’Isonzo hanno inaugurato, questa mattina, il Murales da loro realizzato con l’artista Mattia Campo dall’Orto su un muro di cinta del parco pubblico di Polazzo che a breve, su volontà del comune di Fogliano Redipuglia, sarà dedicato a Margherita Kaiser Parodi, unica donna seppellita al Sacrario Militare di Redipuglia. L’idea si inserisce all’interno del Progetto educativo didattico “Dal passo alla parola” e a inaugurarla sono stati il sindaco, Cristiana Pisano, il consigliere regionale, Diego Bernardis, il parroco, don Giorgio Longo, il direttore del Sacrario, Massimiliano Fioretti, e Francesca Tubetti.



“Sono ben felice di essere qui stamattina con voi - ha rimarcato Pisano - per quest’opera che ci ricorda quanto importante sia l’attività con le scuole. Devo ringraziare tutti voi e complimentarmi con voi: Mattia vi ha guidato in questo percorso di creatività urbana non da poco”.



“Un muro - ha proseguito Pisano - che si presta anche per altri interventi. C’è tutto un lavoro alle spalle che i bambini hanno portato avanti e ho avuto modo di vedere il progetto, nato dallo studio e poi con le escursioni sul Carso integrate all’analisi delle parole della poesia ermetica di Ungaretti. Vi esorto ed esorto le insegnanti ad essere presenti sempre sul territorio e a usufruire delle iniziative e delle possibilità che abbiamo a livello di associazionismo, in particolare con la Pro Loco, che ci dà una mano sul fronte comunità ma non solo perché il sodalizio è un’eccellenza a livello regionale e oltre. Caldeggio assolutamente questa collaborazione perché l’unione fa la forza e ne possono uscire belle cose che possono essere di arricchimento per tutti”.Le ha fatto eco il consigliere regionale Diego Bernardis che ha ricordato come sia necessario anche “dare un nome al muro e all’opera”. Bernardis si è anche complimentato con i bambini per l’ottima realizzazione.Sono stati i bambini stessi a raccontare il processo di creazione. Marco ha raccontato i primi passaggi con le prove creste con l’utilizzo dei mattoncini lego per una prima bozza mentre Giovanni ha rimarcato la parte con le carte durante la quale si è dato risalto alla corrispondenza e infine per Giulio importante è stato il lavoro con i dadi, contenenti non numeri ma oggetti.“Lavoro breve ma intenso sui simboli e sulle metafore che sono l’essenza della poesia di Ungaretti - ha raccontato Campo Dall’Orto - fissate su esperienze reali e drammatiche. Grazie alle carte e ai dadi raccontastorie siamo riusciti a trasformare qualcosa di fisico in storie e poesia. La frase creata cerca di riassumere tutto ciò”. Il rimando è andato verso la Guerra che attualmente sta interessando Russia e Ucraina.“Dove ci sono bambini c’è gioia, speranza, vita e allegria”, così il direttore del Sacrario Militare di Redipuglia, il tenente colonnello Massimiliano Fioretti. “Vi dico soltanto che il muro mi piace e spero si possa continuare fino in fondo. Parteciperei volentieri a prossime iniziative, anche per respirare un’aria diversa, più serena. Vi aspetto al Sacrario, anche per una visita: chi porta una divisa non è sempre chi combatte ma anche chi fa capire che le guerre non sono mai giuste e mai belle”.Infine, il parroco, don Giorgio Longo, secondo cui “vediamo tante cose brutte e che ci appesantiscono mentre qui ci c’è qualcosa che abbellisce e alleggerisce”, invitando poi i bambini, prima della benedizione, a proseguire su questa strada.