Politica in campo per salvare il Malignani di San Giovanni al Natisone

"Promozione e determinazione: sono le due azioni indispensabili per riuscire a salvare il corso di formazione di tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento, della sede distaccata a San Giovanni al Natisone dell'istituto superiore Malignani di Udine". Lo riporta in una nota Giuseppe Sibau, consigliere regionale di Progetto FVG/Ar nonché presidente della VI Commissione consiliare, dopo averlo affermato anche questa mattina a un incontro con i Comuni del cosiddetto triangolo del legno (Manzano-San Giovanni al Natisone-Corno di Rosazzo).

"I sindaci sono preoccupati - fa sapere Sibau - per l'ipotesi ventilata dall'Ufficio scolastico regionale (Usr) di non derogare, per l'anno scolastico 2020/2021, il corso professionale di tecnico dell'arredo, fondamentale per le aziende del territorio vista la preparazione che fornisce ai giovani della zona ma che a febbraio ha visto le preiscrizioni fermarsi a sette ragazzi".

Anticipando la volontà di incontrare nei prossimi giorni sia la referente dell'Usr, Daniela Beltrame, sia il dirigente del Malignani, Andrea Carletti, l'esponente di Progetto FVG/Ar ha rimarcato "la necessità di attuare subito una forte campagna di promozione del corso di studi per aggiungere ancora qualche iscritto e avviare regolarmente, a settembre, il corso che già qualche anno fa, con una deroga concessa proprio dall'Usr, si era svolto con un numero basso di iscritti. Una deroga verso la quale - si è impegnato Sibau - cercherò di ottenere un impegno congiunto della scuola e della Regione".

"All'incontro di questa mattina erano presenti anche i rappresentanti di categoria degli imprenditori del legno, anch'essi determinati nel salvare il corso di studi del Malignani di San Giovanni al Natisone - conclude il consigliere - in quanto forma operatori specializzati e tecnici in grado di utilizzare anche le attrezzature più innovative e gli automatismi, manodopera fondamentale per le loro aziende".