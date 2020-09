Polizia di Stato in festa per San Michele Arcangelo

Il 29 settembre la Polizia di Stato celebra in tutta Italia la ricorrenza del suo Santo Patrono San Michele Arcangelo. A Pordenone, la ricorrenza si svolgerà alle 12 con una cerimonia all’interno del “Parco di San Valentino”, nel corso della quale monsignor Giuseppe Pellegrini, Vescovo della Diocesi di Concordia-Pordenone officerà la Santa Messa.

Per l’occasione sarà possibile ammirare anche dei “veicoli storici” della Polizia di Stato.

San Michele Arcangelo è stato proclamato patrono e protettore della Polizia da Papa Pio XII il 29 settembre 1949 “per la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni come impegno professionale al servizio dei cittadini”.

E’ considerato il più potente difensore del bene contro il male e a lui sono stati dedicati diversi siti sacri in tutta l'Europa ed è spesso raffigurato in cima a campanili e monumenti come guardiano contro le forze del male.

Nell'iconografia, orientale e occidentale, San Michele Arcangelo viene rappresentato come un combattente, con la spada o la lancia nella mano e sotto i suoi piedi il dragone, simbolo di satana, sconfitto in battaglia.