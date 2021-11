Polizia locale, Ronchi punta a potenziare la sala operativa

Il Comune di Ronchi dei Legionari guarda ancora alla sicurezza del suo territorio. La giunta ha autorizzato il sindaco a chiedere i contributi previsti dalla legge regionale 5 del 2021 e dalla delibera dell'esecutivo regionale 1623 de 2021 e che riguardano il programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno in corso.

Si compone di cinque sezioni, in particolare sono di interesse per la municipalità ronchese la numero 3 e la 4, la prima che riguarda interventi per la realizzazione e l’adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative e la seconda interventi relativi a spese correnti.

Il comando retto dalla commissario Paola Trinco è stato demandato a predisporre tutta la documentazione necessaria al fine di richiedere i contributi. Una prassi ormai consolidata, negli ultimi anni e che ha sempre premiato.

Negli ultimi mesi le dotazioni della Polizia locale sono stata fortemente implementate. E' stato consegnato un nuovo veicolo di servizio, una Jeep Renegade, ma la Polizia locale ha anche avviato i controlli con l'autoscanner. Sistemato su uno dei veicoli o montato su un cavalletto esso legge la targa del mezzo “puntato” e, nel giro di pochi secondi, attingendo ad una banca dati del dipartimento dei trasporti terrestri, permette agli operatori di appurare se esso sia, o meno, coperto da polizza obbligatoria e se la revisione sia stata effettuata.

La Polizia locale ha anche a disposizione un etilometro. E ancora, da qualche settimana, si è dotata di alcuni modernissimi smartphone con i quali gli agenti e l'ausiliaria del traffico operano lungo le strade cittadine proprio per elevare le contravvenzioni relative al codice della strada. Ora l'obiettivo è quello di potenziare la sala operativa dalla quale, tra le altre cose, si monitorano le oltre 50 telecamere che sono state sistemate sul territorio cittadino.

Attualmente la Polizia locale di Ronchi dei Legionari può contare, oltre alla comandante, commissario Trinco, anche su 6 agenti, un'ausiliaria del traffico ed un'amministrativa. Gli agenti sono operativi dalle 7 fino alle 19.30, in fasce diverse con 4 turnazioni.

“Contiamo di aumentare ancora il numero degli agenti in servizio – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet – e la nostra idea è quella di trasformare il posto dell'attuale impiegata. Procederemo alla variazione della pianta organica inserendo un nuovo operatore che sarà impiegato sia nei servizi esterni, sia in quelli che vengono svolti all'interno del comando, con costi che, voglio sottolinearlo, saranno invariati. A quel punto avremmo raggiunto un numero abbastanza confacente alle nostre esigenza ed alle necessità dei cittadini”.