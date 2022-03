Polveri dal Sahara nell'aria

Polveri rossastre provenienti dal deserto del Sahara nell'atmosfera. Il fenomeno che martedì ha caraterizzato l'intera giornata anche nella nostra regione, si ripeterà già a partire da oggi e per qualche giorno ancora. Come si vede nella mappa allegata del modello Skiron, il carico di polveri sahariane si spinge dall'Africa verso l'Europa, in particolare nel Nord Italia, sulle Alpi e Prealpi. Il cielo si colorerà nuovamente delle tonalità e delle sfumature del giallo e dell'arancione, coprendo il paesaggio di una specie di nebbia colorata e donandogli un'atmosfera ovattata.



Vediamo le previsioni meteo di Osmer Arpa Fvg per i prossimi giorni. Un promontorio di alta pressione si estende sull'Europa centrale, mentre correnti a tratti umide si infiltrano verso le Alpi. Da giovedì l'anticiclone si rinforzerà sul mare del Nord e correnti orientali affluiranno verso l'Italia.



Giovedì 17 marzo

Venerdì 18 marzo

Sabato 19 marzo

Domenica 20 marzo

Nella prima parte della giornata cielo nuvoloso o coperto, dal pomeriggio tendente a poco nuvoloso con annuvolamenti più insistenti a ovest. Su bassa pianura e costa soffierà Bora moderata.Di mattina nuvolosità variabile, dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso salvo residui annuvolamenti specie su Alpi e Prealpi Carniche. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa specie a Trieste.Cielo in prevalenza sereno con Bora moderata su pianura e costa. Possibile qualche annuvolamento sui monti. Temperature in diminuzione.Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Su pianura e costa soffierà Bora moderata.