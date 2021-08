Pompieri, nuovo locale di decontaminazione a Trieste

Nella sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Trieste si è svolta, nei giorni scorsi, l’inaugurazione del nuovo locale di decontaminazione del personale dei pompieri. La zona, costituita da un ambiente attrezzato all’interno della sede di via d’Alviano, sarà utilizzato a conclusione degli interventi di soccorso tecnico urgente in presenza di sostanze contaminanti e permetterà al personale di attuare tutte le procedure standard di sicurezza, svestizione e protezione previste per tali tipologie di interventi.

All’inaugurazione, oltre al Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Mauro Luongo, era presente anche il responsabile del Sistema 118 Alberto Peratoner con una delegazione di personale sanitario. Visto il consolidato legame che, specialmente in questi ultimi anni, ha visto rafforzare la collaborazione tecnico/professionale tra i pompieri e il Sistema 118 di Trieste, nell’occasione del taglio del nastro sono stati consegnati al personale sanitario i diplomi di partecipazione ai corsi di formazione Nbcr livello 0-1, effettuati dai docenti di settore del Comando dei pompieri di Trieste.