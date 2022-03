Ponte Rosso, cresce il nido d’infanzia consortile

Il nido d’infanzia a servizio delle aree industriali del Consorzio Ponte Rosso registra il tutto esaurito per il nuovo anno scolastico 2022-2023. E si allunga la lista d'attesa. Le domande d'iscrizione presentate dalle famiglie per l’inserimento dei bambini nella struttura hanno superato ogni più rosea aspettativa. Segnale che nel territorio la richiesta di servizi alle famiglie è alta.

"Nonostante a settembre una ventina di bambini concluderanno il loro percorso a L'abbraccio e andranno alla scuola dell'infanzia - conferma la coordinatrice della struttura Martina Cracco - tutti i posti che saranno lasciati liberi saranno occupati da nuovi iscritti. Non solo. È stata creata una lista d'attesa per le famiglie che attualmente non possiamo accogliere. L'alto numero di richieste per noi è un'ulteriore riprova che il servizio che offriamo è valido e di qualità e conferma la necessità per le famiglie di strutture per l'infanzia che permettano di conciliare famiglia e lavoro. Aspetto che da sempre il Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento tiene in grande considerazione".

Attualmente i bimbi iscritti sono 51 di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, seguiti da 13 educatrici. L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha spinto la cooperativa Ambra ad assumere ulteriori figure per poter gestire le sezioni in “bolle” ovvero per mantenere separati i gruppi di bambini ed evitare i contagi.

Il 23 marzo, per la festa del papà, è stata organizzata una merenda all’aperto, sfruttando lo spazio verde interno alla struttura. Sempre nel rispetto delle disposizioni ancora in vigore, i papà hanno potuto godere di un momento dedicato da trascorrere con i propri bambini e conoscere gli altri genitori. “Un momento di socialità che mancava da tempo e che è stato vissuto come una ripartenza – sottolinea la coordinatrice –. È il primo incontro organizzato dopo lo stop forzato a causa della pandemia e ci auguriamo che sia solo l’inizio di numerose iniziative di questo tipo".

Nei prossimi mesi e con l’inizio del nuovo anno scolastico non mancheranno le attività e i laboratori dedicati ai bimbi. Lo staff de L’abbraccio è già al lavoro su diversi progetti, tra questi l’avvio di una collaborazione con Laluna, associazione di volontariato casarsese e attiva nell’ambito della disabilità.

Di recente, la cooperativa Ambra, a cui è affidata la gestione della struttura, è stata acquisita dalla Società Cooperativa Proges, realtà con sede a Parma e attiva nel settore educativo e socio-assistenziale.