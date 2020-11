Pontebba, lavori all'ufficio postale

Dal 16 al 24 novembre l’Ufficio Postale di via Mazzini 5, a Pontebba, resterà chiuso per consentire lavori di restyling. Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, i residenti potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di Tarvisio, sito in via Vittorio Veneto 30, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato fino alle 12.35.

La sede di via Mazzini 5 riaprirà mercoledì 25 novembre secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.