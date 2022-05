Popri International premia Malignani e Ateneo

Smokelock del Malignani e CO2nvert dell’Università di Udine si aggiudicano il terzo posto nelle rispettive categorie al concorso internazionale per le idee imprenditoriali giovanili organizzato dalla Slovenia e ospitato dall’Albania, attuale Presidente di turno della strategia macro-regionale dell’Ue per la Regione Adriatico-Ionica Eusair.

Già rispettivamente vincitori del concorso "Impresa in azione" del Fvg del 2021 con la loro classe e del concorso Enactus Italia 2021, i due team hanno partecipato all’iniziativa manifestazione conquistato il prestigioso riconoscimento che apre a una prospettiva internazionale.

Il team del Malignani di Udine ha convinto la giuria con “SmokeLock”, un innovativo portasigarette a tempo che riduce la dipendenza dal fumo diminuendo gradualmente il numero di sigarette fumate. Il team CO2nvert dell’Ateneo ha, invece, proposto un'innovazione nel mercato dell'etanolo, proponendo un processo di produzione carbonio-negativo che innescherà un cambiamento irreversibile in tutte le industrie.

Popri International è un concorso ideato nel 2021 che seleziona e premia le migliori idee imprenditoriali tra giovani studenti delle scuole superiori e dell’Università provenienti dai paesi della macro regione adriatico-ionica e Friuli Innovazione – incubatore certificato che da oltre 15 anni supporta potenziali imprenditori e startup innovative – è il riferimento dell’iniziativa per l’Italia.

“Nel corso degli anni, abbiamo realizzato programmi specifici di imprenditorialità per i giovani che ci hanno fatto apprezzare la motivazione, la volontà e la passione con cui sviluppano le proprie idee di business” commenta Elisa Micelli, responsabile dell’Incubatore di Friuli Innovazione. “Oggi è quanto mai importante stimolare lo spirito imprenditoriale, promuovere le competenze e stimolare la cultura dell’innovazione. Da questo punto di vista Popri è un’iniziativa molto interessante poiché offre ai giovani la possibilità di crescere, di far conoscere le proprie idee di business e di interagire con altri ragazzi provenienti da paesi diversi. Quest’anno, dopo lo stop pandemico, l’iniziativa si è svolta in presenza, a Tirana, e i team hanno avuto l’opportunità di raccogliere ancora più input in occasione dei molteplici momenti di incontro e scambio”.

Un’opportunità che gli studenti hanno potuto cogliere grazie alla consolidata rete collaborativa tra la Regione, Friuli Innovazione, la Camera di Commercio, le Università e gli Istituti Superiori che, operando in modo sinergico anche in questa iniziativa, hanno fatto emergere le idee più promettenti nel panorama regionale.

CO2NVERT: progetto di squadra di studenti universitari che mira a introdurre un'innovazione nel mercato dell'etanolo, proponendo un processo di produzione carbonio-negativo che innescherà un cambiamento irreversibile in tutte le industrie. Co2nvert venderà etanolo sostenibile, che ridurrà i danni sociali e ambientali, combatterà il cambiamento climatico e garantirà una maggiore qualità.

SMOKELOCK è un portasigarette a tempo che diminuisce gradualmente il numero di sigarette fumate, insieme alla dipendenza dal fumo. Il prodotto è innovativo perché non contiene sostanze aggiuntive, non è classificato come dispositivo medico e non è un "prodotto consumabile".