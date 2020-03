Porcia, già consegnate 1.100 mascherine

A Porcia sono già state consegnate gratuitamente, in soli due giorni, 1.100 mascherine filtranti lavabili e riutilizzabili agli over 65. L'Amministrazione comunale le ha ordinate a due ditte locali, che fanno altro di mestiere, e che hanno accolto questa sfida mettendosi a servizio della collettività.

"Voglio ringraziare in modo sincero per lo spirito di servizio i nostri volontari civici che si sono attivati in questi due giorni: Alice A., Marilena P., Martina Z., William T., Angelo B., Stefano S. e il coordinatore dei volontari, l’instancabile Alberto Basso", commenta il sindaco Marco Sartini. "Ma ne abbiamo altre 3mila in consegna e un programma serrato da seguire per ragiungere gli obiettivi entro sette giorni. Ripeto ancora che gli ammalati e gli immunodepressi, chiamando lo 0434-596976 da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19.30, potranno segnalare la loro condizione e riceveranno a casa una mascherina del Comune di Porcia".

"La prossima settimana consegneremo mascherine anche a tutte le famiglie con un componente positivo al Coronavirus o in quarantena cautelativa. Comunico, infine, che giovedì 26 marzo ho preso accordi con un'altra ditta più strutturata per la fornitura di 2.000 mascherine per le nostre Farmacie comunali. In questo caso saranno messe in vendita a un prezzo calmierato dai primi di aprile (data da definire in base al fatto che prima l’azienda produce per gli ospedali e il personale sanitario che lotta in prima linea e che questo ordine di materiale sarà messo in produzione come un gesto di vicinanza e amicizia). Nell’accordo complessivo ho chiesto 5mila pezzi per rifornire poi di mille pezzi ogni punto vendita delle Farmacie comunali, due a Porcia e una a Brugnera, Chions e Maniago", conclude Sartini.