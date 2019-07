Pordenone, il comandate Rossi si congeda

Il comandante della Polizia locale di Pordenone e Cordenons, Stefano Rossi, ha lasciato il ruolo. Prenderà servizio in Regione come direttore del servizio di polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione. Sindaco, assessori e staff del primo cittadino lo hanno salutato con un piccolo brindisi e un dono. Ma è stata anche l’occasione per fornire alcuni dati a testimonianza dell’efficacia del lavoro svolto.

"Credo di aver conferito un nuovo approccio, maggiormente attivo, alle donne e agli uomini della polizia locale pordenonese – ha detto Rossi non senza un filo di commozione –. Sono soddisfatto della strada tracciata e l’augurio è che si continui a percorrerla. Naturalmente manterrò i legami con Pordenone, anche nello svolgimento del mio lavoro". Ciriani ha speso parole di elogio per l’ormai ex comandante. "Ha portato nuovo slancio alla polizia municipale, dandole un ruolo più dinamico, avvicinandola ai cittadini, con una maggiore presenza sul territorio e nei quartieri. Ha aumentato l’organico degli agenti, stretto una forte collaborazione con le forze dell’ordine, impiegato di più gli agenti sul versante della sicurezza, anche partecipando a importanti operazioni di polizia. E infatti i riscontri che riceviamo dai cittadini per l’operato di Rossi e dei suoi uomini sono positivi. Sono certo che anche nel suo nuovo ruolo in Regione, Rossi sarà un punto di riferimento e una risorsa per Pordenone".

Rossi ha fornito, come detto, alcuni dati sull’operato della municipale, in particolare in merito a sicurezza e decoro urbano e dei comportamenti più pericolosi sulle strade per sè stessi e per gli altri, come l’uso dello smartphone alla guida o le cinture non allacciate. A confronto i numeri relativi al primo semestre 2018 e del 2019: le sanzioni per mancata revisione del veicolo passano dalle 172 del 2018 alle ben 515 del 2019; le multe per assenza di assicurazione crescono da 42 a 74, quelle per guida senza cinture da 10 a 45. E se i veicoli sequestrati nella prima metà del 2018 risultano 64, sono invece 112 quelli riferiti alla prima parte del 2019.

"Tutto questo anche grazie anche al nuovo regolamento di polizia municipale che l’amministrazione ha varato ad agosto 2018" sottolinea Rossi. "Abbiamo svolto un lavoro serrato anche sul contrasto ai comportamenti che, secondo le statistiche nazionali Istat, sono tra le prime cause di incidenti". Le sanzioni per uso del cellulare alla guida sono per esempio aumentate dalle 24 del primo semestre 2018 alle 108 dello stesso periodo del 2019. Particolarmente intenso il lavoro in queste ultime settimane di attività.

"Nel solo ultimo mese - grazie al lavoro dell’auto civetta con gli agenti in borghese, introdotta a fine maggio – abbiamo comminato 21 sanzioni per violazione del regolamento di polizia urbana in tema di bivacchi e accattonaggio molesto, 35 per uso del cellulare alla guida e 17 per cinture non allacciate. Esprimo gratitudine per il lavoro svolto – ha aggiunto Rossi - a tutte le donne e gli uomini del Comdando, del Comune e dell’Amministrazione. Un abbraccio particolare va alle decine e decine di bambini e ragazzi che hanno partecipato agli Open day e alle attività di formazione sull’educazione civica e il rispetto delle regole. Quel patto di amicizia che ho stretto con loro – ha concluso - mi ha dato grande energia». Per l’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido «i numeri dimostrano che è stato avviato e consolidato un nuovo percorso. La polizia locale ha oggi più competenze ed è maggiormente presente sul territorio. La macchina funziona, ora bisognerà consegnare le chiavi al nuovo conducente". E sono in corso le procedure per arruolare un nuovo comandante. Dopo la chiusura del bando, nei prossimi giorni saranno avviati i colloqui di selezione con i candidati con i curriculum migliori.