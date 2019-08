Pordenone, interventi nelle aree verdi

In questi giorni il Comune di Pordenone ha eseguito due interventi in altrettante aree verdi cittadine. In via Pitter è stata ripristinata la staccionata per separare l’area cani da quella del parco. In via monte Canin sono stati posati nuovi punti luce.

"Esaudite in entrambi i casi – fa sapere l’Amministrazione Ciriani – le richieste dei residenti. Oltre ai grandi cantieri che stanno rinnovando Pordenone, cerchiamo di eseguire anche questi lavori 'minori', ma che contribuiscono a un maggiore vivibilità e serena fruibilità delle aree cittadine".