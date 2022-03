Pordenone, al via lo sgombero delle biciclette in stazione

Giovedì 31 marzo cominceranno le operazioni di sgombero delle biciclette parcheggiate nell’area delle pensiline vicino alla stazione ferroviaria di Pordenone. Prosegue, infatti, il piano di interventi per il recupero e il restyling dell’area esterna della Stazione ferroviaria cittadina.



Il cantiere, che sarà avviato a giorni, avrà una durata di circa sei mesi e consentirà di eliminare il disordine ora presente davanti alla stazione, la mancanza di sicurezza, lo spazio ristretto e la difficoltà di illuminazione, che determinano la facilità con cui le biciclette vengono rubate. Apposita cartellonistica, già visibile da inizio mese sotto alle pensiline del parcheggio biciclette, ha illustrato il piano dei lavori e le tempistiche di sgombero agli utenti. L'area verrà delimitata e il parcheggio per le biciclette verrà soppresso a partire da giovedì 31 marzo, per consentire l'inizio dei lavori.



, pena l'applicazione di una sanzione per divieto di sosta nell'area circoscritta interessata dai lavori.Le biciclette potranno essere collocate in una apposita area attrezzata presso il parcheggio di via Oberdan, accanto al Mulino Zuzzi, che fungerà da parcheggio biciclette temporaneo durante l’esecuzione dei lavori di riqualificazione. Per il recupero delle biciclette rimosse e portate in altre sede dovrà essere presentata adeguata documentazione del possesso e pagata la sanzione relativa al divieto di sosta.Nell'area sottoposta a cantiere saranno installate nuove pensiline dotate di illuminazione che copriranno le biciclette dalle intemperie e organizzeranno lo spazio con più razionalità, fornendo anche maggior sicurezza.Verrà inoltre edificato un box ad uso di chi gestirà il servizio di bike sharing, in modo tale da consentire un controllo diretto e dare ai cittadini e agli utenti della stazione un punto di manutenzione per le biciclette e la possibilità di usufruire dei servizi legati alla mobilità sostenibile della città.