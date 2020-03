Continua da parte dell’Amministrazione comunale di Pordenone il reperimento di case per medici e infermieri, offerte gratuitamente dai privati. Un’iniziativa per fornire un alloggio a chi lavora a stretto contatto con il virus, permettendo agli operatori socio sanitari di isolarsi e non far correre rischi ai propri familiari. «Assieme all’assessore Grizzo – spiega Ciriani – saremo in grado di fornire e breve all’azienda sanitaria un ventaglio di opportunità che abbiamo raccolto».