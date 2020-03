Pordenone, altre 15 mila mascherine ai sanitari

La comunità cinese ha consegnato al Comune altre 15 mila mascherine monouso destinate a chi lavora sul campo contro il virus e alle strutture sociosanitarie. Le mascherine donate dai cinesi alla città in diverse tranche salgono così a 31 mila in tutto. “E' l’ennesimo attestato di solidarietà da parte della comunità cinese – commenta il sindaco Luca Ciriani - un grazie particolare va al maestro di arti marziali Liu Yuwei e ai titolari del bar al ponte Meduna, Qiu He, e del ristoranti U Sushi, Wang ou.

“Abbiamo voluto impegnarci per la città – ha commentato dal canto suo Liu Yuwei - e sgravare il nostro sindaco dai mille impegni che sta affrontando in questo periodo”. Il Comune ha anche già rifornito le sue tre farmacie comunali di mascherine acquistabili a prezzi popolari. “Chiedo intelligenza e senso della misura – ribadisce il primo cittadino - daremo due mascherine a testa e non apprezziamo chi manda più parenti a fare incetta”.