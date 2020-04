Pordenone, altre 1.500 mascherine in dono alla Polizia di Stato

Questa mattina, la Polizia di Stato di Pordenone ha ricevuto in dono dalla comunità cinese della Destra Tagliamento ulteriori 1.500 mascherine chirurgiche monouso, per le esigenze delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nelle attività di contenimento e contrasto dell’emergenza del Coronavirus. Il Questore di Pordenone Marco Odorisio, accompagnato dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale Maria Chiarelli, alle 13 nell’atrio della Questura, in concomitanza del cambio turno delle Volanti ha ricevuto Liu Yuwei, che ha consegnato le nuove mascherine ai poliziotti.

Il Presidente della comunità cinese di Pordenone, maestro di arti marziali, da vent’anni residente in città, arbitro per la Federazione Italiana di Arti Marziali, accompagnato da Jim Weixin in rappresentanza della comunità, il 26 marzo aveva già consegnato 2.000 mascherine e 2.000 guanti in lattice al personale della Questura.

Tale gesto di liberalità è motivato della riconoscenza per l’impegno quotidianamente profuso dagli operatori di Polizia nell’emergenza del coronavirus. A Liu Yuwei e alla comunità cinese di Pordenone i sentiti ringraziamenti del Questore Odorisio e di tutte le poliziotte e i poliziotti della Provincia di Pordenone.