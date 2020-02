Pordenone, asfaltature per un milione in 15 vie

L’Amministrazione Ciriani ha approvato un nuovo piano di asfaltature per un milione in 15 strade cittadine. I lavori cominceranno a giugno e verranno svolti in un arco temporale di 120 giorni. Gli interventi di manutenzione straordinaria mirano a garantire percorribilità e sicurezza per auto, moto, biciclette e pedoni. I lavori riguarderanno, infatti, anche alcuni percorsi pedonali e ciclabili, l’adeguamento di tratti di marciapiede, in particolare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, con l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone con disabilità e percorsi tattilo-plantari per non vedenti.

"Oltre ai cantieri che prevedono anche la ripavimentazione delle strade – spiegano il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e l’assessore Cristina Amirante - interveniamo altrove con queste asfaltature. E’ impossibile risolvere le criticità stradali della città in un colpo, ma mettendo 1 milione di euro ogni anno puntiamo a coprire man mano tutte le esigenze".

Ecco l’elenco delle strade coinvolte da questa tranche di lavori: via Luigi Pirandello; via Carlo Goldoni; via Mantegna; via Dardago; via B. Buozzi (porzione); via Martiri Concordiesi; attraversamento pedonale rialzato in via Vallona; via Meduna, via Vallenoncello (da via Segaluzza al civico 73/B); via Gemelli; via Svevo (porzioni su marciapiedi e risanamenti carreggiata); via Villanova (porzione da via Del Bosco a via Goldoni), via Prasecco (porzione); rotatoria e marciapiedi di via delle Grazie; pista ciclabile di via Pola.